Copa se declara fortalecida tras el rechazo del revocatorio; abogado anuncia proceso contra los impulsores

Fuente: Unitel

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz rechazó el trámite para el revocatorio de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa y de esta manera la autoridad, que saludó la decisión, tiene vía libre para concluir su gestión.

“Nosotros desde un principio habíamos mencionado que ellos intencionalmente no entregaron sus libros en el plazo determinado porque ambos fuimos notificados en la misma fecha”, afirmó Copa en una improvisada rueda de prensa este martes.

En criterio de la autoridad edil, los impulsores del proceso “no tenían las firmas necesarias y han hecho solamente un show político mediático para salir de paso a su fracaso”.

En su criterio, las organizaciones sociales deberán analizar si corresponde una investigación sobre el origen y destino del dinero que supuestamente administraron el bloque de gremiales liderados por Felipe Quispe para impulsar la recolección de firmas.

Según Copa, la dirigencia de este sector usó este proceso “para denigrar, difamar, atacar a las familias de algunos dirigentes”.

En ese marco, dijo que está “a la espera de la resolución del Tribunal Departamental porque no solamente es el tema de plazos, también es el tema de recolección de firmas”

“Nosotros queremos saber si se cumplió o no, porque ellos decían que tenían los libros, tenían las firmas, que hasta en un mes podrían entregarlo, y no ha sido así, han ido con mentiras a la población, y creo que la población es madura y ha sabido a responder”, señaló.

Decisión del TSE

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz rechazó, por unanimidad, el trámite contra la alcaldesa alteña. Así lo informó el vocal Sabino Chávez, quien detalló que las firmas para avalar el proceso se presentaron fuera de tiempo.

“Después de haber hecho un análisis de la normativa, en función de la presentación que han realizado, se ha pronunciado formalmente por incumplimiento de plazos”, afirmó, cita ANF.

“Lo que corresponde es el rechazo del trámite y el archivo de obrados. Esa es la decisión que ha tomado la sala, en vista de que habría presentado fuera de plazo el registro de adherentes”, explicó tras anunciar en las próximas horas notificarán a las partes.

Evaluación

¿Se ha fortalecido con este proceso?, le preguntó la red UNITEL a la alcaldesa y ésta respondió: “Soy muy agradecida con Dios y con toda la población, realmente nos ha fortalecido mucho más”.

En su criterio, en este periodo conoció “a la gente, cómo es, qué buscaba detrás de este revocatorio”.

“Gente que se decía apoyarnos, pues nos ha dado la espalda en su momento y creo que eso nos va a ayudar a poder fortalecer mucho más nuestro plan de trabajo, a poder estar mucho más cerca con la gente”, señaló.

Proceso

Frank Campero, abogado de Copa, anunció un proceso contra los impulsores del proceso por la presunta comisión de delitos como difamación, calumnias e injurias.

“No solo una acción penal contra Felipe Quispe y todo su entorno, han fracasado políticamente (…) no han alcanzado el 30% de las firmas, no han cumplido dentro del plazo”, señaló Campero.

El jurista explicó que esperan la notificación del TED para establecer el alcance de la demanda.

”Vamos a analizar todas las declaraciones y acciones que ha realizado el señor Quispe desde el inicio de este fracasado revocatorio, vamos a analizar quiénes van a responder ante la Justicia, porque se ha injuriado, se ha calumniado, se ha difamado, se ha ido contra el honor, la reputación contra el nombre de una mujer que es la primera autoridad de El Alto”,