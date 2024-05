Cornejo: «Aurora es resultado de un proceso, no de Soria»

Después de las declaraciones que hizo el estratega la semana pasada, el titular del Equipo del Pueblo aseguró que el Equipo del Pueblo “está donde está gracias a un proceso de siete años”, y no por el trabajo de “tres meses y medio” del DT.

“No puedes creer que por tres meses y medio de trabajo el Aurora está donde está. Soria tiene tres meses y medio en el club y dice que lo ha llevado a Aurora, ¿dónde está? Aurora está donde está después de un proceso de siete años que hemos tenido que pasar y queremos que se mantenga”, sostuvo Cornejo.

El viernes pasado, Soria habló con un medio cruceño y aseguró que no recibían apoyo de la dirigencia; además que sufrieron por malas gestiones en la logística en los viajes, como a Brasil.

Ante estas declaraciones, Cornejo primero denunció que el estratega habría intentado chantajearlo antes del viaje a Brasil, para el duelo ante Botafogo, en el que cayeron por 6-0.

“Un día antes de viajar a Brasil (…) me dice: ‘Si no me pagas hoy el sueldo que me debes, más el premio de 2023, no voy a viajar’”, dijo Cornejo, a tiempo de indicar que por esta razón el técnico Sergio Zeballos estuvo a punto de liderar la delegación, pero que al final a pedido de los jugadores fue Soria.

El titular celeste también señaló que Soria armó el 100 por ciento del equipo, no sólo en la elección de los jugadores, sino también en sus sueldos, elevando la planilla a 150 mil dólares.

“No he contratado un solo jugador para 2024. El equipo necesitaba uno o dos delanteros más. Soria se opuso rotundamente a que contrate delantero. Textualmente, dijo: ‘No necesito delantero’, y como no queríamos excusas, dejamos el tema así”, dijo Cornejo, a tiempo de indicar que por este motivo no se pudo concretar la llegada de Tommy Tobar y Alejandro Quintana.

Cornejo también aseguró que Soria habría renunciado en cuatro oportunidades y por diferentes motivos, entre ellos, que no llegó el abono para el campo de juego, que se intentó contratar un delantero sin su venia.

En medio de la conferencia de Cornejo, el estratega Soria se hizo presente ayer en el complejo de Aurora y quiso ingresar a la misma; sin embargo, por la intervención de Sandra Valencia, miembro del directorio del Celeste no fue así. Tras sostener una charla con Valencia, Soria dejó el complejo sin dar declaraciones a la prensa.