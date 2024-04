Cuellar visita a Reyes Villa y hablan de unidad para derrocar al MAS

Aclarando que referirse a binomios “es prematuro”, el rector de la UAGRM manifestó que es importante conversar de programas.

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuellar, visitó este jueves al alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, en su despacho, y hablaron de unidad para derrocar al Movimiento Al Socialismo (MAS), haciendo referencia a la época electoral.

Explicó que recibió una invitación pata visitar la Feria Exposición Internacional de Cochabamba (FEXCO). Sin embargo, adelantó un encuentro con Reyes Villa, y conversaron sobre el área productiva, temas universitarios, municipales y también sobre política.

La imagen de Cuellar se potenció en el escenario político desde el paro realizado en Santa Cruz por el Censo, en 2022.

Sobre política, dijo que fue una charla muy general.

“Nosotros siempre hablamos de una unidad posible, porque consideramos que la unidad es fundamental para derrocar al MAS, a este MAS debilitado, a este MAS que ha quebrado al país (…). Creo que quienes estamos en la oposición, estamos construyendo una nueva alternativa nacional, tenemos toda la posibilidad de poder conversar”.

Enfatizó que hacer referencia a binomios “es prematuro” y que se debe hablar de programas.

“La unidad tiene que darse en base a una propuesta, a una nueva visión del país, hay que tener la capacidad de crear oportunidades para todos”.

Cuestionó al Gobierno del MAS.

“Sabemos que este modelo económico social comunitario productivo ha convivido durante 18 años con lo ilícito, yo lo decía muy bien, ha convivido con el narcotráfico, ha convivido con el contrabando, con la corrupción. Entonces, esta visión de país no le sirve a los bolivianos. no hay divisas, no hay reservas, no hay gas, no hay petróleo. Estamos a las puertas de entrar a una nueva UDP y, obviamente, eso nos preocupa”.

Expresó que hizo conocer cinco pilares en los que se asienta su alianza Cambio 25.

“Hemos hablado de un cambio en la justicia, de un país autonómico, de crear un ministerio de emprendimiento y cerrar seis ministerios (…)”.