Diputado Alejandro Reyes pide que los vocales del TSE ‘se vayan a su casa’

El opositor cuestiona que el ente electoral se preste a dirimir en la pelea interna del MAS con los recursos del Estado

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes criticó con dureza a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a quienes acusó de vulnerar la institucionalidad del ente al convertirse en árbitros de la pelea interna del Movimiento al Socialismo (MAS), con el uso de los recursos del Estado, en lugar de aplicar lo dispuesto en la Ley de Organizaciones Políticas.

“Ellos tienen que aplicar la ley tal y como es, no pueden estar mediando entre facciones de un partido político, es vergonzoso, a eso ha llegado la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y por eso se tienen que ir a sus casas, claramente la pelea, el conflicto entre dos personas utilizando el Estado para dirimirlo no es concebible, no podemos seguir viviendo de esa forma, por eso la lucha tiene que ser por la salida del TSE”, enfatizó.

El legislador reiteró que el TSE debe aplicar la norma en lugar de mediar en el problema interno del partido en función de gobierno, incluso -dijo- si las facciones ‘arcista’ y ‘evista’ no eligen a su nueva directiva que sean pasibles a la pérdida de la personería jurídica, esto en atención al artículo 58 de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas.

“Que hagan sus congresos, si quieren que hagan fiestas, no nos interesa, realmente termina como siempre, entre silletazos, insultos y violencia; en todo caso, no nos importa la solución o el objetivo que persogan, lo que sí estamos en contra, es que utilicen el Estado para dirimir un conflicto personal, eso es inconcebible en una democracia”, destacó.

Reyes asegura que CC agotará todos los medios para que las elecciones judiciales sean una realidad

En cuanto a las elecciones judiciales, Reyes lamentó que el gobierno esté logrando su propósito de sabotear las elecciones judiciales; sin embargo, aseguró que CC agotará hasta la última instancia para que las elecciones judiciales sean una realidad que permita a la población elegir a los próximos magistrados de las altas cortes de Justicia.

“No podemos mantener a los autoprorrogados, ellos son los que le dan sustento y sostenibilidad a este gobierno que, claramente, ya no es democrático, que no está gobernando en base a la Asamblea Legislativa, que lo hace por decreto y que va en contra de toda democracia racional, pero nos mantenemos en la lucha y agotaremos hasta la última instancia”, señaló.

El legislador enfatizó en que la única salida posible para la renovación del sistema de justicia en el país es la culminación de todo el proceso de elección judicial, para terminar con el poder paralelo creado por los magistrados autoprorrogados, quienes intentan anular las competencias de la ALP. “Si lo logran, sería el fin de la democracia”, sentenció.