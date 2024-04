Dirigente de interculturales responsabiliza a Evo Morales si el MAS es proscrito

Vidal Gómez asegura que se invitó al expresidente en cinco oportunidades para emitir una convocatoria en consenso, pero nunca respondió

eju.tv

Boris Bueno Camacho

El dirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales (CSCIB) de Bolivia afín al gobierno, Vidal Gómez, señaló que el único responsable de la posible proscripción del Movimiento al Socialismo (MAS) será Evo Morales, debido a su persistencia en ser el candidato de ese partido en las elecciones presidenciales de 2025, pese a que hay una sentencia constitucional que lo prohíbe.

Gómez aseguró que el principal objetivo de los movimientos sociales que componen el MAS es evitar la proscripción de la personería jurídica, por ello, se invito a Evo Morales a participar en la cita de ayer y en otras anteriores para elaborar una convocatoria al X Congreso Nacional de ese partido en consenso, pero el expresidente no acudió a ninguno de los llamados hechos y continuó con su intención de efectuar el cónclave solamente con sus aliados.

“A Evo Morales lo único que le interesa es ser el único candidato, o si no proscribir al Movimiento al Socialismo, las organizaciones sociales no lo vamos a permitir y vamos a hacer la batalla legal en el órgano Electoral, pero también las bases sociales del instrumento político del MAS-IPSP y los militantes vamos a llevar adelante este congreso para garantizar la línea política rumbo al 2025”, enfatizó.

Recordó que es muy probable que, dadas las circunstancias, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) determine la primera sanción contra el partido oficialista y que, si continúan las posiciones encontradas, lo más probable es que sea pasible a otras amonestaciones y si se llega a tres, el MAS no podrá participar en los comicios nacionales del próximo año.

Foto: captura pantalla

Gómez enfatizó en que el exmandatario intenta cooptar todos los espacios de poder, muestra de ello es que su gestión y la de su directorio era por dos años; sin embargo, hasta la fecha ya llevan ocho. “El primer prorroguista es la dirección del MAS a la cabeza del señor Evo Morales, seis años de prorroguismo, dos años de gestión son ocho años, sin contar los 29 años que manejó también el Movimiento al Socialismo”, detalló.

El líder sindical ratificó la determinación de las organizaciones sociales de continuar con la convocatoria al Congreso del MAS para el 3, 4 y 5 de mayo en El Alto; por ello, convocó a los sectores sociales y simpatizantes a prepararse para participar en ese evento que debe renovar la directiva partidaria y actualizar los estatutos internos.

“Tiene que haber una reestructuración del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos y ese es el paso que queremos seguir como organizaciones sociales, si bien no va a ser una tarea fácil de defender de la proscripción, nosotros vamos a agotar la vía legal para que esto no suceda, porque el derecho político de más de un millón de militantes no puede ser vulnerado por intereses mezquinos, intereses del señor Evo Morales y sus paralelas chutas”, especificó.

Asimismo, señaló que en el congreso que se llevará a cabo en El Alto participarán 107 confederaciones nacionales, además de 50 mil militantes y simpatizantes del partido azul; en ese sentido, más de 6 mil representantes de estos sectores serán parte de este evento que busca la reestructuración de esa organización política, pese a las amenazas del sector radical.