Dirigente evista afirma que no es “problema” del MAS que el TSE supervise o no el congreso y que Evo no asistirá a invitación

El dirigente Santos reiteró que se verán en las calles y que están preparados para movilizarse.

eju.tv

Lidia Mamani / La Paz

El dirigente evista de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Ponciano Santos, afirmó este miércoles que no es problema de la militancia del Movimiento Al Socialismo (MAS) que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) supervise o no su congreso en Villa Tunari, en Cochabamba, pero en el caso de no hacerlo, saldrán a las calles. También aseguró que el líder del instrumento político no asistirá a ninguna invitación que le hagan los arcistas.

“Quiero decir que, ellos nos han conminado con una resolución de la Sala Plena del TSE y han instruido, sino supervisan o no van los veedores del TSE, es problema de ellos, porque no será problema para el sector campesino ni para los sectores sociales, ya que nosotros vamos a reaccionar y nos vamos a ver en las calles”, advirtió el dirigente, quien estuvo acompañado de otros militantes.

Dijo que conocen la verdadera intención del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca, que es proscribir la personería del MAS “bajo mentirás” y así no esté como candidato el expresidente Evo Morales.

“Nos están convocando a confrontación, luego cuidado se victimicen, no estamos amenazando, sino que ellos nos están convocando y el TSE tiene que supervisar, es su atribución, sino supervisan es problema de ellos. Como les dije, nos veremos en las calles y los sectores sociales estamos preparados para eso”, enfatizó.

Sobre la invitación a Evo Morales para que participe del congreso convocado por los artistas en la ciudad de El Alto del 3 al 5 de mayo próximo, Santos afirmó que la invitación proviene de los arcistas “traidores”, no es de ningún militante verdadero del instrumento político y que el congreso se hará en Villa Tunari, por tanto, el expresidente no asistirá a ningún evento aunque lo inviten “mil veces”, porque no son los “verdaderos soldados” del MAS.