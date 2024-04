Dirigentes alteños no apoyan el paro médico

Dirigentes de las organizaciones condenaron ayer el paro de 72 horas de los médicos, aseguran que los únicos afectados son los pacientes que requieren atención médica y afirman que eso es un atentado.

Fuente: http://www.elalteno.com.bo

“El paro médico que se está realizando es un total perjuicio para todos los bolivianos y bolivianas. Tiene que primar el diálogo, tanto como el Gobierno nacional como de los dirigentes del sector tienen que retroceder. Una vez más es la población humilde es la afectada con estas medidas”, lamentó el ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta.

Los médicos cumplen desde ayer un paro de 72 horas, en protesta contra el proyecto de Ley 035 de jubilación, porque su dirigencia considera que mediante esa iniciativa se busca “forzar” la jubilación a los 65 años.

“Sabemos que es por el tema de la jubilación, pero de acuerdo a la socialización que nosotros hemos tenido por parte de la Gestora, no hay ninguna jubilación forzosa. Creo que falta socializar esta nueva ley y les pedimos a los dirigentes en salud, que no desinformen a sus bases. No pueden atentar contra la salud de la población”, aseveró en entrevista con este medio.

Mayta ratificó que el derecho a la protesta está sacramentada por la Constitución Política del Estado (CPE), pero cuando se trata de medidas que afectan directamente a la gente que no tiene la culpa, consideró que se debería de tomar otras acciones y primar el diálogo.

“El derecho a la protesta está garantizado por la Constitución Política del Estado; sin embargo, cuando se trata de la salud de nuestra población, este tipo de paros, pierden ese respaldo social. Se está jugando con la salud de la población. Se debería de tomar otro tipo de medida si tiene algún tipo de reivindicación del sector. La mejor salida es sin duda el diálogo”, exhortó.

CONCIENCIA

Por su parte, el dirigente de los Gremiales de El Alto y Bolivia, Rodolfo Mancilla, fue más tajante y advirtió que si hay algún muerto, por la falta de tensión en los hospitales que están en paro de 72 horas, caerá en la conciencia de los médicos que protestan, en lugar de atender.

“Estamos molestos con la actitud de algunos dirigentes del sector salud. Los médicos que paran y dejan a su suerte a la población, deben ser conscientes que será responsabilidad de ellos mismos, si alguna persona fallece, por la falta de atención médica. Esperemos que eso no pase” respondió en entrevista con El Alteño.