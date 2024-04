“Siempre me imaginaba que lo quería encarar y decirle ‘Bueno, ahora, que soy adulta me harás algo’. Pero sabiendo que estaba en una escuela en Bolivia, (sentí) lo que hicimos no sirvió para nada”, se escucha decir en catalán a una mujer, en parte del documental titulado ‘La Fugida’, coproducido por los medios El Periódico, 3Cat y Ottkar, y basado en las investigaciones del periodista Guillem Sánchez.

En el documental, que se preestrenará este 6 de mayo en el Festival DocsBarcelona, sigue el rastro de los jesuitas Lluís Tó y Francesc Peris, que tras ser denunciados por abusos en colegios jesuitas en España fueron enviados a parroquias en Bolivia.

Tó falleció y Peris actualmente vive en una residencia, según El Periódico. Los hechos denunciados ocurrieron alrededor de tres décadas atrás.

La publicación señala que ambos jesuitas acumulan nuevas denuncias de exalumnos, quienes decidieron que sus casos sean públicos y reclamar una reparación. En tanto, “en el documental, la Compañía de Jesús pide perdón y niega que haya algún patrón para encubrir a los pederastas enviándoles a Bolivia”, señala El Periódico.