Ante escasez de dólares y queja de microempresarios, el Gobierno culpa a importadores e intermediarios por especular 

El ministro Huanca señala que se apoyó al sector con varios programas, como el SIBolivia, el Hecho en Bolivia, el Consume lo Nuestro y otros.

eju.tv / Video: BTV

Lidia Mamani / La Paz

Ante la escasez de dólares que afecta a varios sectores económicos del país, entre ellos la queja de los microempresarios de que el 50% de sus unidades productivas están paralizadas, el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, culpó este viernes a los importadores e intermediarios por especular con el precio y hasta ocultamiento de los insumos.

“Lamentamos que sin velar el interés de los microproductores, lo único que dice es que se van a cerrar algunas unidades. Creemos que hay una especie de especulación de precios de parte de los importadores e intermediarios, no es que el microempresario es el que importa de manera directa, sino que compra de un intermediario, por tanto, se les pide que no especulen con los precios”, señaló la autoridad, en conferencia de prensa. Incluso señaló que evidenciaron que hay disponibilidad de los productos, por lo que les pide no ocultar.

Dijo que ante este tipo de hechos están trabajando de manera conjunta con los microempresarios y los proveedores, en ese caso el importador, para que vendan en “mejores condiciones”, en cuanto a volumen y precio accesible.

Huanca también dijo que el Gobierno viene apoyando a los microempresarios con diferentes programas, como el Hecho en Bolivia, para los cuales se ha dispuesto más de 2.393 millones de bolivianos destinados en más de tres años; recursos para el fondo de garantía con 150 millones de bolivianos, proyecto ProMype. También está el programa Domitila Barrios; el aplicativo consume lo nuestro, que hasta la fecha destinó más de 3.132 millones de bolivianos.

Por lo tanto, descartó que el sector haya tenido riesgo alguno de cerrar sus unidades productivas y que sólo son algunos dirigentes que están mal informando al decir que están corriendo el riesgo de cerrar y que están afectados en más del 50% en sus unidades productivas, que son datos que no tienen ningún fundamento técnico ni legal.