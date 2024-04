Echazú dice que ‘el gobierno quiere ocultar tres años y medio de paralización del proyecto’

Vladimir Ochoa, defensa legal de la exautoridad, indicó que su aprehensión fue arbitraria, esto en razón de que no se le notificó “debidamente”.

Luis Alberto Echazú, exministro de Minería en la gestión de Evo Morales, a su ingreso a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz señaló que son “tres años y medio de paralización del proyecto y el Gobierno quiere ocultar tres años y medio”, en alusión del complejo del litio.

El jueves, la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la Procuraduría General del Estado presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra 10 exfuncionarios de la estatal por daños a las piscinas industriales del complejo de litio, ubicado en Potosí, que ascienden a más de Bs 425 millones.

El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina; la presidenta ejecutiva de YLB, Karla Calderón, y el procurador César Siles anunciaron la demanda por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes; conducta antieconómica e incumplimiento de contrato.

El Ministerio Público emitió la orden de aprehensión contra el exministro de Minería y cerca del mediodía agentes de la Policía Boliviana concretaron la aprehensión de la exautoridad.

De acuerdo con el jurista, Echazú es acusado por el delito de incumplimiento de deberes.

Teresa Morales, exministra en la gestión de Evo Morales, calificó de “ilegal aprehensión”, debido a que no fue citado.

“El hermano Echazú no ha recibido ninguna citación, cualquier persona en Bolivia para ir a declarar a la Fiscalía tiene que ser debidamente citada y si la persona no asiste, entonces tal vez, si el abogado no pide día y hora podría ser aprehendido”, señaló.

Añadió que la mañana de este lunes, personal policial se apersonó a la casa de Echazú y a pesar de su edad y salud se lo aprehendió y se lo trasladó a la FELCC y al Ministerio Público.

“A un exministro de más de 70 años que no había sido citado, no le pueden hacer eso. Es un abuso y denunciamos un abuso con saña”.