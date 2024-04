El diputado Renán Cabezas acusa al presidente Arce de sobornar a las organizaciones sociales

Asegura que no existe control social porque los dirigentes ahora son aliados de la actual gestión gubernamental

El Diputado del ala radical del Movimiento Al Socialismo (MAS), Renán Cabezas, acusó al presidente Luis Arce de cooptar y sobornar a los dirigentes de las organizaciones sociales, para lograr el respaldo que le permita continuar en el poder y tratar de ser el candidato de ese partido político en las elecciones generales del próximo año.

“La realidad es que Luis Arce Catacora ha prebendalizado, ha cooptado organizaciones sociales, los ha sobornado, los ha condicionado, los ha subordinado de una forma muy deshonesta, solo para complacer sus intereses políticos, para que no le rinda cuentas al Estado de los varios delitos que se cometen en el país”, aseguró

Cabezas hizo hincapié en que la economía nacional atraviesa un momento de crisis y que el narcotráfico es un problema álgido que no encuentra solución, entre otros temas que el gobierno de Arce no puede enfrentar y que no son denunciados, porque no existe un control social efectivo que pueda revelar los ‘hechos ilícitos’ que se comente en la gestión.

“Los dirigentes ya no hacen control social, se han vuelto aliados políticos que permiten este tipo de ilícitos, los hechos de corrupción, vínculos con el narcotráfico, tráfico de influencias; entonces, al no saber explicar aquello están buscando cambiar el panorama político, lo cierto es que en este momento el MAS – IPSP está siendo atropellado por una estrategia política para proscribir nuestra organización, denunció.

El asambleísta reiteró que el ‘arcismo’ busca proscribir al MAS y sacar del juego a Evo Morales, porque con él vigente ‘saben que no van a volver a ser gobierno’, lamentó también que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) haya hecho observaciones a la convocatoria pese a que se cumplieron con todos los requisitos que manda la ley.

“Se cumple con el estatuto orgánico del MAS – IPSP, se cumple con todo lo establecido. Aquí hay una agresión política, una similar convocatoria antes del congreso de Lauca Ñ se había aprobado por la misma institución, el Tribunal Supremo Electoral, ahora rechaza; buscan modos para confundir al pueblo boliviano y proscribir al MAS y anular la postulación del hermano Evo”, aseveró.