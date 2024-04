El gobierno ante el paro médico insta al sector salud no dejar sin atención a la población

Ante la ratificación del paro médico de cuatro días, desde el gobierno nacional piden a la dirigencia del sector salud reflexionar y no perjudicar al pueblo boliviano.

Fuente: https://www.leo.bo

La ministra de Salud y Deportes, María Renée Castro, exhortó a la dirigencia médica a no afectar la atención en salud de la población, ante la amenaza del sector de un nuevo paro de 96 horas para la próxima semana, que exige dejar sin efecto el proyecto de Ley de Jubilación a los 65 años, mismo que se encuentra en tratamiento dentro del Órgano Legislativo.

“Esperemos que no se cumpla esta amenaza. El trámite no está con la población, no está con el Ejecutivo, por lo tanto, la población no tiene que pagar los platos rotos. Nosotros exhortamos nuevamente a que el sector deponga las medidas y piense primero en la gente, en aquellos que necesitan atención médica integral, incluyendo los pacientes oncológicos, ellos también se enferman de otro tipo de afecciones y necesitan atención complementaria”, reflexionó la ministra Castro, en contacto con medios de comunicación, según un reporte institucional.

La anterior semana, los dirigentes médicos y la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados alcanzaron un preacuerdo para analizar el proyecto de norma en debate, suspendiendo las movilizaciones mientras dure el diálogo; sin embargo, el sector tomó la decisión de continuar con las medidas de presión el jueves 25, viernes 26, lunes 29 y martes 30 de abril.

“La población en su conjunto necesita, merece y tiene el derecho de recibir atención médica”, insistió la ministra.

Por su parte la vocera de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) de Santa Cruz, Ruth Aguilera, el paro de 96 horas desde el próximo jueves.

La dirigente se refirió al comunicado de la Cámara de Diputados que dice que no se tratará la modificación de la norma hasta encontrar consensos manifestando que no toman como algo oficial que el comunicado de Diputados y esperan una carta firmada asumiendo el compromiso de no abordar la ley, misma que debe contar con la rúbrica del presidente de esta instancia legislativa, Israel Huaytari.

En este sentido, mantienen la postura de las movilizaciones que están previstas para la presente semana, es decir, un paro de dos días que arrancará este miércoles, ya que tampoco hay una citación fecha para las mesas de trabajo prometidas por el Gobierno.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública de La Paz, Fernando Romero, indicó que el comunicado de la Cámara de Diputados no es suficiente para levantar las medidas de presión y ratificó el paro nacional de cuatro días que llevarán adelante los médicos.

Romero recordó que uno de los compromisos asumidos el lunes pasado en un preacuerdo, entre los médicos y la Comisión de Planificación de Diputados, establece que el presidente de la Cámara Baja envíe una nota en la que garantice que no se tratará la propuesta de reformar la ley de Pensiones hasta que se realicen las mesas de trabajo entre legisladores y los profesionales de salud.