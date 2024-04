El hijo de Cher rechazó ser sometido a una tutela solicitada por su madre: «No soy un enfermo mental»

El recurso fue propuesto por la cantante debido a los problemas que tendría Elijah Blue Allman con el uso de sustancias

Fuente: infobae.com

La legendaria cantante Cher se halla en medio de una batalla legal con su hijo, Elijah Blue Allman, debido a su intención de establecer una tutela temporal sobre él. La solicitud de la estrella de 77 años surge de su preocupación por el bienestar de su hijo, quien ha enfrentado luchas contra la adicción y supuestamente padece problemas de salud mental. Sin embargo, Elijah se ha opuesto firmemente a esta medida, alegando que es capaz de manejar sus propios asuntos y cuestionando la idoneidad de su madre para la tutela.

Según documentos a los que People tuvo acceso, Allman presentó una objeción formal a la corte el 9 de abril. En su respuesta, argumenta contra la petición que su madre ha presentado insistentemente en al menos dos ocasiones. El segundo intento de tutela temporal fue negado por la Corte Superior de Los Angeles en enero de 2024.

”La petición de mi madre plantea dos situaciones: que padezco alguna enfermedad mental y que vivo al día utilizando mis repartos fiduciarios para comprar drogas y ponerme en peligro de muerte”, cita el diario The Independent del Reino Unido. “Como he mencionado en alegatos anteriores, es cierto que he luchado con adicciones, pero no soy un enfermo mental”.

Además, Elijah, de 47 años, aseguró a la corte que ya ha comenzado a tomar las riendas de su patrimonio al contratar a un asesor y a una empresa de contabilidad para que le ayuden con la gestión de sus finanzas.

La batalla legal

La contienda legal entre madre e hijo ha visto varias fases, incluyendo la negación por parte de la corte de Los Ángeles de la solicitud de Cher para una tutela temporal en dos oportunidades. La última audiencia, realizada el 29 de enero, vino después de otra audiencia el 5 de enero, en la cual se pospuso la decisión para permitir que los abogados de Allman prepararan mejor su caso.

En la corte, los abogados de Cher presentaron argumentos sobre los problemas de adicción de Elijah y mencionaron un trastorno esquizoafectivo que, según dicen, ha llevado a períodos de psicosis y que Allman no estaría controlando con un tratamiento médico. Afirman que estas condiciones hacen a Elijah demasiado vulnerable para recibir un próximo pago de un fideicomiso establecido por su padre, el fallecido vocalista de Allman Brothers Band, Gregg Allman.

Cher no busca controlar directamente las finanzas de su hijo, según los argumentos de su equipo, sino que está dispuesta a aceptar a un agente que asigne la corte para dicha labor.

Por otro lado, los representantes legales de Elijah han destacado sus esfuerzos por mantenerse sobrio, asistiendo a sesiones contra el alcoholismo y las drogas, obteniendo tratamiento y reconciliándose con su esposa. Antes de la audiencia del 5 de enero, el músico argumentó en una presentación judicial que había estado sobrio durante tres meses, asistiendo a reuniones de Alcohólicos Anónimos y bajo la supervisión de un médico.

Asimismo, notan que Allman se opone rotundamente a que sea Cher la persona a cargo de su tutela. “Bajo ninguna circunstancia estaría cómodo de tener a mi mamá como guardiana”, consignan documentos citados por People. “Mientras entiendo que mi madre cree que se preocupa por resguardar mis intereses, y aprecio su amor y apoyo, no necesito de su ayuda en este momento”.

En una de las últimas actualizaciones del caso, la jueza de la Corte Superior de Los Angeles dijo que podría considerar una “tutela más extensa, de largo plazo” en una futura audiencia. Mientras tanto, este caso continúa atrayendo atención pública debido a las personalidades involucradas y las complicadas cuestiones legales y personales en juego.