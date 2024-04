Horóscopo de hoy, lunes 29 de abril: predicciones, número de la suerte y más

Fuente: libero.pe

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: No hagas caso de los chismes sobre tu pareja, hay mucha envidia en tu entorno por tu felicidad y están corriendo rumores que no tienen ningún fundamento. Hoy todo se retrasará, lo que te llevará a buscar otras alternativas de ganar dinero, tienes que tener paciencia, es mejor dejar las cosas como están, todo volverá a la normalidad en poco tiempo.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Un reencuentro te hará pensar en recuperar algo de la felicidad pasada, no lo intentes, no resultaría, tomate tu tiempo algo bueno, se acerca a tu vida sentimental y será muy pronto. Tendrás la sensación de que no valoran tu trabajo, no digas nada y espera, una sorpresa económica te alegrará el día.