El momento del choque de dos helicópteros de la Marina de Malasia que dejó diez muertos

Fuente: infobae.com

Diez personas murieron este martes a raíz de la colisión aérea entre los dos helicópteros de la Marina de Malasia, según informan este martes los equipos de emergencia sobre el terreno.

El accidente ocurrió a las 9:32 hora local (GMT+7) durante un ensayo para un acto con motivo del Día de la Marina de Malasia cuando, en pleno vuelo y por razones no aclaradas, colisionaron al sobrevolar la base militar de Lumut, en el oriental estado malasio de Perak, de acuerdo con un comunicado de la Marina malasia.

En un helicóptero viajaban siete tripulantes y en el otro se desplazaban tres, y los equipos médicos confirmaron las muerte de todos los pasajeros en el mismo lugar de la tragedia.

Tras el choque, los aparatos se precipitaron contra el suelo, según se puede apreciar en un vídeo publicado en las redes sociales.

“Los médicos confirmaron la muerte de 10 personas”, apuntó el Departamento de Bomberos y Rescate en su perfil de Facebook.

El primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que afirma que la nación está de luto por la “devastadora tragedia” y asegura que el Ministerio de Defensa ha puesto en marcha una investigación sobre lo ocurrido.

“Se confirmó la muerte de todas las víctimas en el lugar del accidente”, apuntó la nota. Una persona que estaba nadando en una piscina resultó herida.

En un video que circulaba por redes sociales que recoge supuestamente el accidente se ve a varios helicópteros volando bajo en formación. Uno de ellos se escora hacia un lado y choca contra el rotor de otro de los aparatos, lo que hace que ambos caigan en picado y se estrellen. Un agente de la policía local, que pidió no ser identificado porque no estaba autorizado a hablar con la prensa, confirmó la veracidad de las imágenes.

Los dos helicópteros quedaron irreconocibles. Los rescatistas buscaron a los cuerpos entre los escombros. Entre las víctimas había tres mujeres y siete hombres con edades comprendidas entre los 26 y los 41 años, según las autoridades.

Personal de emergencia traslada a una de las víctimas de la tragedia (Fire and Rescue Department of Malaysia (FRDM)/Handout via REUTERS)