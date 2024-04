Siles indicó que los dos casos se cerraron en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez con una “visión política y no jurídica”.

El procurador del Estado, Cesar Siles, pidió este miércoles a las autoridades competentes reactivar los procesos Terrorismo I y Terrorismo II con el fin de que se pueda determinar qué ocurrió exactamente en la intervención en el hotel Las Américas.

“Es importante, por justicia, que el caso Terrorismo I y Terrorismo II sea reabierto y se pueda terminar la investigación, (que) ya estaba concluida en etapa preparatoria, ya había una acusación y prueba en un juicio que se estaba produciendo. Tiene que existir, de alguna manera, que el Gobierno y las autoridades competentes del área reinicien esta investigación para que se descubran todos los aspectos de este complejo y complicado caso, que en realidad son tres casos”, dijo el Procurador.

Siles indicó que los dos casos se cerraron en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez con una “visión política y no jurídica”. “Ambos casos estaban en proceso judicial, estaban en juicio oral (y) estaba a punto de dictarse sentencia en este caso”.

En 2020, el caso Terrorismo II fue cerrado por decisión del entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien anunció el 23 de septiembre de ese año que esa cartera de Estado “retiró la acusación”. Entonces, Murillo confirmó que todas las personas implicadas quedaron absueltas, toda vez que el Ministerio Público oficializó su desvinculación de este caso.

El caso Terrorismo se refiere a la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado contra un supuesto grupo terrorista en el hotel Las Américas (Santa Cruz), el 16 de abril de 2009, que terminó con tres extranjeros abatidos, entre ellos Eduardo Rózsa, identificado como el líder de esa “célula irregular”.

Junto a él, cayeron el irlandés Michael Dwyer y Magyarosi Árpád (húngaro). Tras la intervención, salieron con vida Mario Tadic (boliviano) y Elôt Tóásó (húngaro), quienes ahora anunciaron un juicio contra quienes propiciaron la toma del hotel, entre ellos el expresidente Evo Morales.

El caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recomendó al Estado boliviano investigar las ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos durante la intervención.

Siles indicó que en el caso Terrorismo hubo gente que se sometió a proceso abreviado, como es Mario Tadic y Elôt Tóásó que “aceptaron su culpa y responsabilidad voluntariamente”.

“Así que hay que tomar en contexto eso. Un elemento que hay que diferenciar, (es) que hay un proceso penal en Bolivia sobre esas vejaciones, esas supuestas torturas, la ejecución extrajudicial del señor Dwyer, según dice la denuncia. Y ese proceso penal está íntimamente relacionado con la petición en la CIDH y la recomendación que nos hace el informe de fondo de la CIDH de realizar una investigación prolija, eficiente, con resultado”, explicó.

Dijo que ese proceso se inició en 2019 y tuvo un lento avance, lo que hace una crítica no solo a “la Fiscalía, (sino) al sistema de administración de justicia. No puede tardar tanto, no puede un caso seguir en etapa preliminar de investigación, ni siquiera preparatoria por tantos años”.