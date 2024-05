Empresarios plantean al Gobierno potenciar al sector privado para impulsar empleos y el flujo de dólares

Los empresarios sostienen que es un planteamiento que ya hicieron al Gobierno para trabajar juntos e impulsar la economía de Bolivia.

Fuente: Unitel

Las repercusiones por las palabras del presidente Luis Arce sobre la economía en Bolivia siguen generando repercusiones. Este lunes los empresarios manifestaron que plantearon al Gobierno potenciar al sector privado para un mayor flujo de dólares y la generación de empleos.

“Uno de los planteamientos que venimos haciendo al presidente y a los ministros es de que trabajemos en potenciar todo el ámbito privado (…) que tiene grandes potencialidades para seguir apuntalando al país con la generación de empleo formal, empleo digno y particularmente con los dólares que tanto se precisan”, sostuvo Justiniano.

El fin de semana el presidente Luis Arce en un encuentro político en La Paz manifestó que ya no hay la plata que había antes porque el gas se agotó. Además, acusó a la Asamblea Legislativa Plurinacional porque no aprobaban créditos.

“Será el Gobierno el que tiene que dar las explicaciones más extensas sobre lo que ha manifestado el presidente, pero el compromiso nuestro está seguir invirtiendo en el país”, manifestó Oscar Mario Justiniano, presidente de la Federación de Empresarios de Santa Cruz.

Arce también se refirió al informe de la calificadora de riesgo Moody’s que bajó de categoría a Bolivia de Caa1 a Caa3. Además, en el documento el organismo internacional advierte que hay riesgo de que el Estado boliviano no cumpla con sus obligaciones de deuda externa y no cuente con divisas para el pago de sus importaciones.

“Bolivia no ha dejado de pagar su deuda externa ni un solo día, no debemos, seguimos pagando sin problemas ¿Cuál es el fundamento entonces de que los organismos vayan bajando? es un tema político, ellos dicen que en la Asamblea Legislativa no se aprueban créditos, esa es la razón por la que nos andan disminuyendo calificación de riesgo”, dijo Arce.