En solo cuatro días, se dieron al menos nueve muertes violentas que conmocionan a Bolivia

La mañana del lunes, un macabro hallazgo marcó el inicio de la semana. Los cuerpos sin vida de dos jóvenes fueron encontrados en el dormitorio de un hombre de 23 años de edad, identificado como Cristian Franco Condori. El hecho ocurrió en la zona del barrio La Morita de la capitán cruceña.

Llamadas de denuncia por un olor nauseabundo alertaron a los policías. Según el fiscal que lleva el caso, Daniel Ortuño, el mismo asesino dijo que llamó a la Policía.

“Él en sus propias palabras dice: ‘Se me ocurrió llamar a la Policía porque yo sentía que no iba a poder parar. Entonces, yo necesitaba que alguien me detenga para poder parar’ porque él ya tenía pensado quitar la vida a una tercera persona”, indicó el fiscal Daniel Ortuño en el programa Contacto Bolivia.

La Policía llegó al lugar y encontró inicialmente uno de los cuerpos y luego, el mismo asesino mostró dónde se encontraban los restos de su primera víctima.

El reporte de la Policía señala que Viviana Cabrera, la primera víctima de Cristian, fue asesinada por sofocación. El crimen ocurrió la madrugada del domingo pasado, hace más de una semana. El cuerpo de la joven fue encontrado enterrado en el cuarto que alquilaba el asesino.

En tanto, Carla Patricia Durán fue asesinada la madrugada de este lunes. Su cuerpo fue encontrado con signos de violencia y marcas en el cuello. El reporte forense confirmó que fue estrangulada.

Tras la confesión y las pericias, Cristian se sometió a un proceso abreviado y fue condenado a 30 años de prisión sin derecho a indulto, la condena máxima en Bolivia.