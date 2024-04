“Es un proceso internacional que se ha abierto en la CIDH”, dice la ministra Prada sobre el proceso por ejecuciones en el Hotel Las Américas

Fuente: UNITEL

Tras las afirmaciones de Evo Morales, quien señaló que el Gobierno busca incluirlo en el proceso que se inició por el caso Terrorismo, este mismo domingo la ministra de la Presidencia María Nela Prada, señaló que es un proceso que iniciado en la CIDH.

“Se va a pronunciar el procurador a partir justamente de un proceso que es internacional, que se ha abierto en la CIDH, (…) nuestro Estado ha venido respondiendo dentro del ámbito legal competente y de lo que nos corresponde como país”, señaló Prada.

El sábado Előd Tóásó informó a través de las redes que el Estado de Bolivia inició un caso en el juzgado Sexto de Instrucción Penal en Santa Cruz por las ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros delitos durante durante el asalto al Hotel Las Américas del 2009.

Ante esta situación, este domingo Evo Morales responsabilizó al Gobierno por este proceso y lo desafió para que sea citado a declarar. “Que nos investiguen, que me citen, no me voy a presentar que me metan a la cárcel”, señaló el líder del MAS.

Aseguró que el asalto al Hotel Las Américas realizado por la Policía fue para defender la “integridad del territorio nacional”.

“Que me demanden, estoy aquí no me voy a escapar, si tienen que llevarme a la cárcel por defender la integridad del territorio nacional”, reiteró Morales.

La ministra calificó las afirmaciones de Morales como falsas y “una de las mentiras de Evo Morales” con el objetivo de regresar al poder y por su candidatura a las elecciones del 2025.

“Creo que ya toda la población se da absolutamente cuenta en lo que él está incurriendo por una ambición de poder (…), deberíamos estar hablando de otros temas de interés verdaderamente en la población.”, afirmó Prada.