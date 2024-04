Escuelas de Santa Cruz registran 350 contagios de influenza y aumenta el ausentismo

La enfermedad, junto con las bajas temperaturas, c ausa ausentismo en las escuelas, especialmente en los niveles de inicial y primaria. Este lunes 15 y martes 16 de abril varias escuelas registraron poca asistencia de estudiantes en los primeros grados.

Tolerancia por el frío y lluvias

Señaló que, dada las condiciones climatológicas, desde esa instancia se instruyó a los directores dar tolerancia en el ingreso a clases y en el uso de uniformes. “Que no se confunda hay tolerancia y no horario de invierno, esto porque algunas unidades educativas están quedando anegadas por las lluvias. También no podemos exigir portar uniformes, siendo que hay una necesidad de abrigarnos por el tema de salud”, aclaró el titular de educación.