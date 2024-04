Estados Unidos enviará un subsidio de 40 millones de dólares a la Argentina para reforzar la seguridad nacional

Lo anunció el gobierno norteamericano, a través del sitio oficial de su embajada en el país. El fondo constituye una asistencia gratuita para la compra de artículos de defensa y servicios.

El presidente de Argentina, Javier Milei (2i), y la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, posan junto al embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley (i), y al ministro argentino de Defensa, Luis Petri. EFE/ Presidencia de Argentina.

Fuente: Infobae

El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves que enviará a la Argentina un fondo no reembolsable de 40 millones de dólares, con el objetivo de reforzar la seguridad nacional del país. El subsidio fue comunicado oficialmente por la embajada de los Estados Unidos en Argentina, que destacó que una medida de estas características se asigna a “socios importantes” y subrayó que es el primer envío de una partida de dinero en ese concepto desde el año 2003.

“El FMF (Financiamiento Militar Extranjero) es un subsidio de asistencia en seguridad reservado para socios importantes. Permite que Argentina compre artículos de defensa, entrenamiento y servicios de Estados Unidos, a través de fondos de asistencia gratuita, y mejore la interoperabilidad con las fuerzas estadounidenses. Este subsidio favorecerá el esfuerzo de modernización militar de Argentina, contribuyendo a la compra argentina de los jets de combate supersónicos F-16″, explica el texto del cuerpo diplomático.

El anuncio del gobierno norteamericano está en línea con las recientes gestiones que realizó la presidencia de Javier Milei, a través del ministro de Defensa, Luis Petri, en Dinamarca. Allí, el Estado nacional adquirió 24 aviones de combate, modernizados, que se incorporan a la Fuerza Aérea. Tras ello, Estados Unidos destacó que el país se suma a un reducido grupo de naciones que posee este tipo de armamento.

“La compra de los 24 F-16s a Dinamarca alinea a Argentina con un grupo de 26 naciones y aliados que operan la plataforma, aumentando la interoperabilidad. Los F-16 permitirán a Argentina defender más efectivamente su territorio y cooperar con socios regionales para mantener la paz y la estabilidad en América”, señaló la embajada estadounidense.

“Estados Unidos tiene una relación larga y confiable con Argentina en adquisiciones militares, entrenamiento y educación profesional. Desde 1998, Argentina es un Aliado Mayor extra-OTAN. La Embajada y el gobierno de EE.UU. están trabajando estrechamente con nuestros socios argentinos para fortalecer aún más la seguridad de Argentina y la asociación de defensa entre ambos países bajo el estandarte del programa F-16″, agrega el texto oficial.

El gobierno argentino adquirió los aviones F-16 desde Dinamarca

La decisión que informó el gobierno estadounidense constituye un hecho más en el sentido de afianzar la relación entre los países, algo que ha sido un objetivo primordial desde la asunción del presidente Javier Milei.

El jefe de Estado ha manifestado en reiteradas ocasiones que su política internacional se asienta en el vínculo con los países de occidente, en particular en la relación con la potencia del norte. Milei ha expresado que su alineamiento con el gobierno de Estados Unidos “es independiente a quien gobierne”. Esa frase fue pronunciada ante la consulta de sus preferencias en la carrera electoral que mantienen demócratas y republicanos, que dirimirán en las próximos comicios Donald Trump y el actual mandatario Josep Biden.

La posición de Milei también ha sido clara en relación a los conflictos que mantiene Israel, aliado de Estados Unidos, con los países limítrofes en medio oriente. En cada caso el presidente argentino ha sido categórico al manifestar qué postura asume su gestión. En ese marco se inscribe la ayuda comunicada este jueves por los Estados Unidos.

Por otro lado, se conoció que está vigente la posibilidad de una nueva adquisición de equipamiento por parte del gobierno argentino, en este caso desde los Estados Unidos. Se trataría de una gestión que implica la compra por 143 millones de dólares de aviones Basler BT-67; motores de repuesto; repuestos y repuestos, consumibles, accesorios y servicios de reparación y devolución; modificaciones importantes y soporte de mantenimiento; equipos y soporte de aeronaves y asistencia en tierra; publicaciones y documentación técnica no clasificadas; Cuotas de participación en el Programa de Coordinación Técnica; estudios y encuestas; apoyo al ferry y al transporte; formación de personal y equipos de formación; Servicios de apoyo logístico, técnico y de ingeniería del gobierno y contratistas de EE. UU.; y otros elementos relacionados de logística y apoyo a programas.

No obstante, desde el ministerio de Defensa adelantaron que por el momento, el gobierno nacional no tiene previsto en avanzar en tal operación, aunque sí se trató de una gestión realizada para evaluar la posibilidad, que no se descarta a futuro.