Este es el truco del creador de una de las mejores IA para lograr las mejores traducciones: resultados muy superiores a DeepL

Desde hace muchos años contamos con herramientas muy útiles para traducir textos. El propio traductor de Google o DeepL son solo algunas de las webs más utilizadas para ello. Sin embargo, con la llegada de herramientas basadas en inteligencia artificial generativa, entre todas las tareas que podemos pedirle a la IA también se encuentra la opción de traducir cualquier texto.

En este artículo te vamos a mostrar cómo el creador de una de las mejores IA utiliza ChatGPT para traducir textos de manera profesional y sin caer en errores comunes.

Cuando interactuamos con alguna herramienta basada en inteligencia artificial generativa, obtendremos mejores resultados si somos más precisos a la hora de escribir nuestro prompt. De esta manera, no es lo mismo pedirle directamente a la IA que nos traduzca un texto de un idioma a otro que haciéndolo si también le pedimos que respete una serie de normas.

Javi López, fundador de Magnific, una IA que nos sirve para escalar cualquier imagen, nos ha desvelado su truco para traducir textos mediante IA para dejar de una vez por todas de depender de herramientas como DeepL y similares. Para ello, en una publicación en X nos ha compartido dos prompts que usa normalmente para su cuenta inglesa y japonesa.

El primer prompt se basa en pedirle a la IA que traduzca el texto teniendo en cuenta una serie de aspectos: expresión fluida y natural, en un contexto conversacional o informal, y específica para interacciones con otros en Twitter de forma que muestre respeto pero sin ser excesivamente formal. Bajo estas líneas te dejamos con el prompt completo:

Translate the following text into [LANGUAGE] taking care of:

– In an informal or conversational context

– For interactions with others on Twitter that show respect but without being overly formal