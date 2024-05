Migrantes que temen ser expulsados de Reino Unido a Ruanda acampan en Irlanda

«Tuve mucho miedo de ser enviado a Ruanda», afirma un migrante que, como otros cientos, abandonó Reino Unido y partió a Irlanda tras la adopción de una ley británica que autoriza la expulsión de solicitantes de asilo al país africano.

Dublín (AFP) – Mohamed, oriundo de Afganistán y que no quiso dar su apellido, cuenta que tomó un ferry el domingo desde Liverpool a Belfast, en Irlanda del Norte, antes de dirigirse a Dublín en bus.

«Ahora no sé qué hacer, no hay donde resguardarse pero al menos me siento seguro», explica el joven de 25 años tras haber presentado una solicitud de asilo en la Oficina de Protección Internacional, delante de la cual duerme en una tienda de campaña.

Un centenar de tiendas de campaña aparecieron en el exterior de la Oficina, que tramita las solicitudes de asilo, desde que el gobierno irlandés dejó de proporcionar alojamiento a los demandantes, en un contexto de crisis de la vivienda y de creciente sentimiento antiinmigración.

El miércoles, las autoridades volvieron a intentar evacuar las tiendas y reubicar a los migrantes para que tuvieran mejores condiciones, con aseos, duchas y zonas cubiertas donde conseguir comida.