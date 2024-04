“Estoy decepcionada”: el llanto de una joven por la liberación de un pastor al que acusa de haberla violado cuando era niña

Fuente: UNITEL

Este sábado un pastor evangélico fue puesto ante un juez cautelar para que defina su situación jurídica al haber sido acusado de violar a dos niñas de cuatro y cinco años; sin embargo, la Justicia lo dejó en libertad para que cumpla arresto domiciliario. Entre lágrimas una víctima se manifestó contrariada por la decisión.

El padre de una de las víctimas señaló que cuando fue cometido el delito su hija tenía cinco años y durante varios años el pastor cometió las agresiones sexuales bajo la amenaza de matar a los progenitores de sus víctimas.

“Toda la vida ha aguantado esto, ahora tiene 22 años. Ha tenido que callar porque las amenazaba y les decía que si decían algo iban a morir sus padres”, sostuvo el progenitor.

Tras conocer que la justicia dispuso que el pastor cumpla detención domiciliaria, mientras se desarrolla el proceso la víctima que tiene 22 años no aguantó y entre llanto se mostró contrariada por la decisión.

“La verdad estoy muy decepcionada porque esperaba otras condiciones y también la justicia no ha puesto mucho de su parte porque mis informes psicológicos no los han presentado a tiempo, me han tenido a vueltas y realmente se está haciendo la burla este hombre”, señaló entre lágrimas la víctima.

La joven de 22 años cree que hay otras víctimas del pastor y pidió que se sumen al proceso que ya está en marcha.

“Esperamos realmente que las personas que también han sido abusadas por este hombre nos ayuden por favor, a poder testificar y que se haga justicia una vez por todas, porque no puede ser que esto siga así y que todavía seamos burlados”, señaló la joven.