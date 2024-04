Evo dice que se equivocó con Arce y revela que este firmó un documento para ser candidato

“A dos semanas del golpe de estado (noviembre de 2019) vemos una encuesta, estaba en México en un cuartel militar, el MAS estaba primero sin candidato, estaba con Álvaro (García) y yo le pregunto ‘mira Álvaro estamos primeros pero sin candidato’, él me dice, ‘Evo tú tienes que sugerir, tienes que decidir’ esa noche tenía miedo a dormir, dije a lo mejor estaba equivocado, con un indígena ese momento no se ganaba”, inició su relató el expresidente en su programa dominical “Evo es pueblo”.

“Aunque sabía que Lucho era cajero, pero ha trabajado tantos años, va a poder levantarnos y vamos a estar con él y pregunté al Álvaro y me dice ‘consulta a Lucho’, Lucho estaba en la embajada de México (…) entonces llamo a Lucho y me dice ‘voy a consultar a mi familia’. Bueno, creo que pasó dos o tres días, me devolvió la llamada y me dice, ‘solo mi mamá no quiere que acepte (ser) candidato”, prosiguió el expresidente.