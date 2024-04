Evo Morales confiesa que antes le pagaban pasajes en primera clase y ahora le mandan aviones privados

Exigió al ministro Montaño que ejecute las boletas de garantía de ejecución de tramos en el Trópico de Cochabamba, y volvió a la carga: “es que eso tiene un costo. Dijo que hay que investigar, investiguemos, pero todo”.

Se quejó también por el ingreso con su pasaporte, “El sábado me enojé, y ojo que tengo un documento diplomático, pero igual le dije que revise, controlen y se asustaron. Me di cuenta que un tipo me estaba sacando foto, yo también le saqué. Comenté esto en una reunión fuera del país y el expresidente de Ecuador Rafael Correa, me decía que no me debían controlar por ser exmandatario. No entienden qué pasa en Bolivia”.

Sobre el encuentro en Caracas, Morales relató que “habían (representantes de) más de 60 países, la gente convencida en esta lucha anticapitalista y antiimperialista. El comandante Nicolás Maduro, siguiendo los pasos de Hugo Chávez y consolidando la revolución en Venezuela. Él informó que debemos seguir resistiendo, entre el año pasado y este hubo cinco atentados de magnicidio, de intervencionismo de parte de EEUU, me quedé impresionado”.