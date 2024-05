“Esperemos que no se peleen y conformen una nueva agrupación política”, dice diputado Cabezas

“El día de hoy se van a pelear, seguro estoy y no lo estamos provocando nosotros, estamos aquí en la asamblea Legislativa. No tenemos ningún tipo de relaciones con los que van a asistir, más bien les deseamos buena suerte esperemos que no se peleen, conformen una nueva organización política”, dijo.

No obstante, el político aclaró que este congreso “no es del MAS-IPSP”, ya que el mismo debe ser dirigido por el presidente del instrumento político que es este caso es Evo Morales.

“Pero quiero dejar claro este congreso no es del MAS-IPSP. Un congreso del MAS-IPSP lo dirige el presidente del MAS-IPSP, en este caso el hermano Evo Morales eso dice el estatuto esa es la atribución exclusiva del presidente no es compartida ni concurrente”, aseguró.

Las delegaciones afines al presidente Luis Arce comenzaron a llegar este viernes y abarrotar El Alto, lugar donde este 3, 4 y 5 de abril esta facción del partido azul, autoidentificada como “la legítima”, llevará adelante este cónclave.