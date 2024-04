Evo vuelve de Venezuela y ataca a Arce: confiamos a un economista y la economía está peor que el 2005

Tras su visita a Venezuela y su reunión con Nicolás Maduro, el expresidente Evo Morales retornó recientemente al país y lanzó críticas severas contra el gobierno de Luis Arce. Morales afirmó que eligieron a Luis Arce como candidato presidencial confiando en su capacidad de economista para recuperar la economía, pero expresó su desazón al señalar que la situación económica actual es peor que la de 2005.

Fuente: erbol.com.bo

Morales relató que se reunió durante cuatro horas con un experto economista de la gestión de Jeanine Añez, a quien Arce había encargado hacer un seguimiento de la situación económica. “Me ha explicado en detalle: la economía nacional está destrozada. Lucho Arce, en vez de mejorarla, la ha hundido más”, afirmó.

Durante su programa dominical, Morales comentó que se le había pedido a Arce recuperar la economía que dejó Añez y castigar a los golpistas. Sin embargo, criticó que la economía está mal y que el gobierno se ha convertido en un gran defensor de los separatistas, quienes, según él, deberían estar procesados por terrorismo, incluido Manfred Reyes Villa por haber alentado la independencia de Santa Cruz.

Morales también sostuvo que el gobierno utiliza “cualquier tema” para ocultar el fracaso del proyecto del litio. Según dijo, este se derrumbó junto con los cinco contratos para industrializar el litio que firmó el gobierno de Luis Arce.

Esta declaración fue una respuesta al reciente anuncio del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, que presentó una denuncia contra excolaboradores de Morales por las adquisiciones defectuosas para las plantas procesadoras de carbonato de litio en el Salar de Uyuni, que no están operativas y han causado un daño económico de más de 400 millones de bolivianos.

El expresidente también abordó la gestión de créditos internacionales y criticó que el presidente Arce esté solicitando créditos para construir “placitas del Bicentenario. “Mi pedido a los asambleístas es que soliciten créditos para el sector productivo y no para hacer plazas, especialmente cuando se necesitan fondos para producción y riego, porque los servicios de salud y educación son obligaciones del Estado”, expresó, asegurando que, en Venezuela, varios organismos internacionales le advirtieron sobre lo que se avecina.

Morales alertó que, al ritmo actual, “el gobierno casi no tendrá capacidad de endeudamiento y eso destruirá a Bolivia. Así está la situación, ahora, ¿cómo levantarla? Ese es el debate que tenemos”, afirmó.

Además, reveló que un delegado le comentó en Venezuela que, durante el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, el gobierno importó combustible con un sobreprecio de 25 millones de dólares en una sola importación. “Así el país no va a soportar”, afirmó Morales, quien aseguró que pronto tendrá la documentación necesaria.

“Me buscó para decirme: Evo, quiero comunicarte que tu gobierno está mal, tu presidente está mal. ‘¿Por qué? ¿qué ha pasado?’, le pregunté. ‘Esito te comento’, me dijo, aunque no había mucho tiempo. Razón evitaron que no vaya a Foz de Iguazú, claro había expertos de Lula que están bien informados y que lo alientan a seguir aguantando”, comentó.

Fuente: erbol.com.bo