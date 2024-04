Fesirmes: La “falta de planificación”, una de las causas de la escasez de medicamentos en el sistema público y cajas de salud

Ovando explicó que cada nivel del sistema público es competencia de las autoridades, ya sean municipales o gubernamentales.

“Es un problema de compra. Yo tengo el presupuesto, hago mi POA (Plan Operativo Anual), genero una necesidad y tengo hacer la compra para poder sustentar a nivel trimestral, semestral y anual. Al final de cada año vamos elaborando el POA de la gestión que viene”, ejemplificó.

Respecto al sistema de seguridad social a corto plazo, Ovando consideró que estas instituciones no deberían tener el mismo problema que el sistema público, debido a que funciona con los aportes de los trabajadores afiliados.

“La seguridad social a corto plazo va con el aporte de cada funcionario. Entonces, ellos tienen un flujo mayor de dinero. Yo creo que ahí falla el tema de la planificación, porque las compras no es un tema de dinero, es un fallo en la programación de las compras, fallo en el tema que los que hacen las licitaciones, no saben escoger las empresas o no son serias”, consideró Ovando.

Agregó que se debe exigir al gobierno departamental las compras para cubrir las necesidades de los pacientes. Además, agregó que la falta de insumos y medicamentos también pone en “riesgo jurídico laboral” a los profesionales de salud si un paciente se descompensa y no pude ser atendido por la escasez de medicinas.

“Si el paciente se descompensa, no hay cómo estabilizarlo, no hay medicamentos. ¿De quién es culpa? ¿Del médico que no hizo el tratamiento o del administrativo que no compró el medicamento?”, indicó Ovando.

En un recorrido realizado por UNITEL en centros de salud, se conocieron las denuncias de los pacientes, quienes señalan que en los hospitales públicos, la CNS y la CPS se limitan a dar paliativos como ibuprofeno y paracetamol, medicinas para el dolor y fiebre.