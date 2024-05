Congreso de El Alto: Ministro Montaño señala que Luis Arce no asumiría la presidencia del MAS

Fuente: erbol.com.bo

De cara al congreso del ala “arcista” donde se pretende elegir a la directiva del Movimiento al Socialismo (MAS), el ministro Édgar Montaño manifestó este viernes que Luis Arce no asumiría la presidencia del MAS-IPSP, puesto que ya ejerce el cargo de primer mandatario del Estado.

“No es que el presidente va a ser presidente (del Estado) y presidente del MAS también. No está bien eso. No hemos trabajado para eso”, dijo Montaño en el programa La Mañana en Directo de ERBOL.

Montaño recordó que, incluso, cuando él asumió como diputado en 2014, tuvo que renunciar al cargo de dirigente que tenía dentro de un distrito del MAS en Santa Cruz.

“Entonces no puedo ir contra mis principios y eso con toda seguridad no se va a dar lo que usted me acaba de preguntar”, respondió a la consulta de que si Arce podría ser elegido como presidente del MAS.

Montaño, en conferencia de prensa, indicó que quienes pretenden encabezar el MAS ya saben que deben cumplir requisitos del Estatuto, como haber dirigido una departamental.

Actualmente, el presidente del MAS reconocido por el Órgano Electoral es Evo Morales, pero el “arcismo” considera que el 5 de mayo, cuando fenece la conminatoria para renovar directivas, el Instrumento quedaría acéfalo, por lo cual se hace la elección de nueva directiva en el congreso de El Alto.

El Ministro de Obras también descartó la posibilidad de que en el congreso de El Alto se vaya a crear otro Instrumento Político. Enfatizó que está asistiendo a un congreso del MAS y que se “recuperará” ese partido.

“No hay posibilidad alguna de que creemos otro partido político. Yo soy del Movimiento al Socialismo. Nunca he pertenecido a otro partido y vamos a defender nuestro Instrumento y vamos a entregar a quienes son los dueños: a las organizaciones sociales”, agregó.