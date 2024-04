“Fue un proceso político, forzado y armado para cubrir la derrota del 21F”, dice Gabriela Zapata, que apunta a Evo Morales

Fuente: Unitel

Gabriela Zapata, la expareja de Evo Morales, fue liberada de culpa en el caso de la presunta suplantación del supuesto hijo que tuvo con el exmandatario.

A su salida de los juzgados, apuntó al también líder del MAS y afirmó que este proceso fue “político, forzado y armado” para “cubrir la derrota del 21F”. “La Fiscalía, cuando ha emitido su resolución de acusación, estaba supeditada a órdenes superiores”, señaló.

El 21 de febrero de 2016 es el referéndum en el que se rechazó la repostulación indefinida de Morales.

“Son ocho años que este proceso ha sido supeditado a consideraciones políticas, forzado y armado con una finalidad única de cubrir la derrota del 21 de febrero, que se ha utilizado a mi persona, incluso he sido sentenciada en otro proceso”, indicó Zapata al término de la cita judicial.

La exejecutiva de la firma china CAMC afirmó que “en este proceso, la Fiscalía no ha podido demostrar el sustento de su acusación. Es más, al contrario, con las pruebas que ha presentado la Fiscalía han servido para nosotros demostrar nuestra inocencia”.

¿Qué le dice a Evo Morales?, le preguntó la prensa.

“Por el momento, nos vamos a guardar esa situación. Lo único que podemos decir es que este caso ha sido por el 21 de febrero, esconder una derrota electoral. Se ha querido forzar a mi persona. Me han endilgado que supuestamente yo he tratado a un menor y he presentado cuando yo estaba detenida”, sostuvo.

En su criterio, “se ha podido demostrar, evidenciar con pruebas fácticas sustanciales, que soy inocente, he sido prácticamente utilizada en este proceso por consideraciones políticas”.

En ese marco, comprometió su presencia donde la llamen para aclarar las denuncias en su contra. “Nosotros vamos a ir con la mayor responsabilidad para aportar lo que se tenga que aportar”, señaló.