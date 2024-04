García Linera dijo que no estaba en el operativo del hotel Las Américas; Áñez tampoco estuvo en Senkata y fue encarcelada

El exvicepresidente Álvaro García Linera dijo que no estaba en el hotel Las Américas y no tendría que declarar. El exministro Guido Áñez Moscoso recordó este miércoles que la expresidenta Jeanine Añez y Gonzalo Sánchez de Lozada tampoco estuvieron en Senkata, pero la primera está encarcelada y el segundo sentenciado

El 16 de abril murieron 3 extranjeros en el hotel Las Américas. Foto: RRSS

El exvicepresidente Álvaro García Linera dijo que no estaba en el hotel Las Américas y no tendría que declarar. El exministro Guido Áñez Moscoso recordó este miércoles que la expresidenta Jeanine Añez y Gonzalo Sánchez de Lozada tampoco estuvieron en Senkata, pero la primera está encarcelada y el segundo sentenciado. El analista Paul Coca dijo que el no estar en el lugar de los hechos no exime de responsabilidades y declarar ante la justicia.

“Hay que ser realista: decir que no estuvieron en el lugar de los hechos no impide que el día de mañana, en el marco de las investigaciones, los puedan citar como testigos. Además, hay una absoluta línea de mando de la Policía como de las FFAA que no se rompió en ningún momento”, declaró el analista Paul Coca.

El exvicepresidente García Linera intentó deslindar responsabilidad de él y de Evo Morales en el operativo del 16 de abril de 2009, cuando supuestamente se desarticuló un presunto grupo separatista, con la ejecución a tres extranjeros.

“En este tipo de investigaciones es muy puntual, la investigación es si hubo o no excesos en la intervención. No se está investigando si fue correcta la decisión de proteger al Estado boliviano. Eso no se está investigando. No tienen por qué estar ahí Evo ni Álvaro. Se está investigando si en la intervención hubo excesos. ¿Evo estuvo en la intervención? No estaba, estaba en Venezuela. ¿Álvaro estuvo en la intervención? No estaba, estaba en Palacio de Gobierno. La intervención, que es muy precisa, está localizada, hotel Las Américas, Santa Cruz”, dijo García Linera, en una entrevista con Detrás de la Verdad.

Cerca de las 04:30 del 16 de abril de 2009, un contingente policial de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) irrumpió el Hotel Las Américas, en la ciudad de Santa Cruz. En el operativo, murieron Eduardo Rózsa-Flores, húngaro-boliviano; Árpád Magyarosi, húngaro-rumano; y Michael Martin Dwyer, irlandés, mientras que fueron encarcelados durante 10 años Mario Tadic, boliviano-croata; y Elod Tóásó, húngaro.

Los sobrevivientes y familiares de los fallecidos acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar violaciones a sus derechos y ese organismo internacional emitió un informe de fondo solicitando investigar y dar con los responsables.

“No existe ningún elemento del hotel Las Américas donde se haya tratado, jurídicamente, una rotura de una línea de mando para realizar estas acciones que terminó con la muerte de estas personas. No estar en el lugar no lo exime de responsabilidades y lo que está intentando (García Linera) hacer es hallar una salida política que, en este caso, no puede ser usada o empleada”, afirmó Coca.

Guido Áñez Moscoso, exministro de Agricultura del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, le recordó a García Linera que hace 20 años fue incluido en el juicio de responsabilidades acusado de genocidio. “En esos días, nunca estuve en Senkata, nunca estuve en El Alto, no tenía nada que ver con la seguridad del Estado, pero llevo 20 años enjuiciado y más de quince años viviendo en el exilio”, declaró.

Bajo la lógica de García Linera, la expresidenta Jeanine Añez, nunca estuvo en Senkata o Sacaba y “está presa (de manera) injusta, ilegal e inconstitucionalmente por un golpe de Estado que no existió, que ustedes (MAS) inventaron para tapar su cobarde huida (de Evo Morales) a México desde El Chapare”, denunció el exministro Áñez.

De la misma forma, el exlíder cívico cruceño y gobernador electo Luis Fernando Camacho no estuvo en Senkata, en Sacaba o Montero. “Fue secuestrado y luego preso en Chonchocoro por un delito inexistente y que él no cometió. Sánchez de Lozada, tampoco estuvo en Senkata ni en El Alto en octubre del 2003”, puntualizó Áñez.

Al sostener que la operación de desarticulación del grupo estuvo en manos de la Policía, García Linera señaló que deben ser los operadores de la intervención policial los que deben ser investigados.

“Ese es un tema que tiene que restringirse a la actividad estrictamente operativa, porque lo que le preocupa a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) es ¿hubo exceso o no hubo exceso en el operativo? Entonces, que vaya a declarar un presidente es un exceso. Imagine usted si tiene que declarar el presidente cada vez que se instruye en una guerra, en un operativo policial. Es una locura”, dijo el exvicepresidente.

Por otra parte, García Linera insistió en que los financiadores de ese grupo, presuntamente separatistas, deben ser investigados y sancionados por la justicia, luego de una investigación y un proceso de judicial.

La semana pasada, el procurador general del Estado, César Siles, informó que el proceso penal ya está en curso. La Fiscalía informó que conformó una comisión para indagar el tema, mientras que desde la oposición se señaló como responsables de la operación a Evo Morales y García Linera, por lo que ambos tendrían que ser investigados.

