Gary Prado sobre caso terrorismo: “Evo quiere escudarse en la política para no asumir una responsabilidad penal”

El abogado Prado sugirió al Gobierno de Arce a no intervenir en este proceso, para que se desvirtúe el presunto fin político que denuncia Morales.

Los sobrevivientes: el húngaro Elöd Tóásó y el croata-boliviano Mario Tadic. Foto: EFE Los sobrevivientes: el húngaro Elöd Tóásó y el croata-boliviano Mario Tadic. Foto: EFE

Fuente: Brújula Digital / Bolivia

Tras el anuncio de un proceso sobre ejecuciones extrajudiciales sobre el caso terrorismo y el anuncio del expresidente Evo Morales de no acudir a citaciones, el abogado Gary Prado afirmó este lunes que el exmandatario quiere escudarse en la política para evadir la posible responsabilidad penal que tendría en este hecho, aspecto que se debe definir en este juicio.

“Está claro que Evo Morales quiere escudarse en la política para no asumir una responsabilidad penal que podría tener y esto se establecerá en el juicio”, declaró Prado, quien fue abogado de su padre, el general en servicio pasivo Gary Prado Salmón, que cumplió 11 años de detención domiciliaria por el caso terrorismo y después falleció en 2023.

El caso terrorismo fue abierto luego de que en abril de 2009, en un operativo policial en el que presuntamente se desarticuló a un grupo acusado de separatista, fueron ejecutados tres extranjeros, el croata-húngaro-boliviano Eduardo Rozsa, el rumano Magyarosi Arpak y el irlandés Dwayer Michael Martin, sindicados de ser el líder de la citada agrupación que operó en Santa Cruz con el fin de dividir al país, según la acusación del entonces gobierno de Morales. Otros dos extranjeros sobrevivieron.

El sábado (13) se informó que se abrió un proceso para investigar el respeto a los derechos humanos en ese operativo policial. Morales, en respuesta, indicó que veía una “desesperación” del gobierno del presidente Luis Arce para instaurar este proceso.

“Yo veo una total desesperación en el Gobierno en investigar, que nos investiguen. Quiero decirle que me citen, no me voy a presentar (ante autoridades judiciales), que me metan a la cárcel. Hemos defendido la integridad del territorio nacional”, afirmó Morales el domingo en su programa que tiene en la radio Kawsachun Coca.

Esa declaración de Morales fue rechazada por Prado este lunes, en una entrevista con Unitel e insistió en que hay una intención política en el expresidente Morales.

“Evo Morales está utilizando políticamente el inicio de esta investigación porque tiene una disputa con el presidente Arce respecto a la candidatura presidencial del MAS. Pero hay que separar esto de los hechos concretos, aquí no se está juzgando si él defendió o no la integridad de la patria, que es su discurso, aquí se está juzgando y se juzgará luego las violaciones a los derechos humanos”, sostuvo Prado.

El jurista reiteró las observaciones que se hicieron, desde un inicio, a este operativo policial que tuvo lugar en el hotel Las Américas de Santa Cruz de la Sierra, donde se alojaba el presunto grupo separatista.

Prado cuestionó que para este operativo policial no haya habido la presencia de un fiscal y que el mismo se haya realizado sin la orden de allanamiento emitido por un juez.

En ese sentido, sostuvo que se debe convocar, para el proceso abierto por ejecuciones extrajudiciales, a quienes dieron la orden, entre ellos al expresidente Morales y al exvicepresidente Álvaro García Linera, y a los que ejecutaron el operativo, entre ellos personal policial (ex Utarc).

El abogado sugirió al Gobierno a no intervenir en este proceso, para que se desvirtúe el presunto fin político que denuncia Morales.

En ese sentido, indicó que, si el Ministerio Público halla fundamento acusatorio en contra de Morales, en la etapa investigativa, deberá emitir la proposición acusatoria para el exmandatario ante la Asamblea Legislativa, con el objetivo de abrir un juicio de responsabilidades.

BD/JJC