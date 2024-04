Proceso litio: Observan que cargos altos de YLB estén ocupados por ingenieros electrónicos y no por metalúrgicos

Una legisladora de Potosí mencionó que tanto la presidenta de la estatal como el director de Investigación y Desarrollo son ingenieros electrónicos.

Lidia Mamani / La Paz

La Asociación de Ingenieros Metalúrgicos de Bolivia (Aimet) observó este lunes que cargos gerenciales en Yacimiento del Litio Boliviano (YLB) estén ocupados por profesionales de ingeniería electrónica y no así por ingenieros metalúrgicos, y que, además, no cuenten con la suficiente experiencia en el proceso del litio y en la actual tecnología de Extracción Directa del Litio (EDL), que encara el Gobierno. Una legisladora de Potosí mencionó que se tiene dos cargos identificados y que no son del área.

“En cuanto a YLB, los puestos gerenciales y de decisión son hechos por ingenieros eléctricos o electrónicos, cuando deberían ser profesionales metalúrgicos y con experiencia, y en último caso químicos industriales, pero también con experiencia. Lo que se debería pedir a este tipo de empresas es que hagan público sus organigramas”, afirmó el presidente de la Aimet, Luis González, en contacto con Eju.tv.

Por ejemplo, mencionó que la dirección y los altos cargos de gerenciamiento en YLB está manejado a través del Ministerio de Hidrocarburos y Energía y son ingenieros que vienen de YPFB, son ingenieros electrónicos o eléctricos, cuando eso está equivocado porque el litio es un metal, no es una energía. Incluso dijo que debería estar bajo tuición del Ministerio de Minería y Metalurgia.

“Con todo esto del cambio de energía, se confunde el hecho de que el litio produce energía, algo que es falso, pero el litio es un componente para las baterías de litio y estas lo único que hacen es almacenar energía, creadas por otra fuente. Por tanto, desde el Gobierno lo que se tiene que hacer es buscar gente capaz y con amplia experiencia en el área para encaminar el proyecto que encaran”, consideró.

Las declaraciones se dan luego que hace dos semanas YLB interpuso una demanda penal contra 11 exfuncionarios de la estatal por un daño económico al Estado de 425 millones de bolivianos, en algunos casos tienen que ver con gerentes de ese entonces como Luis Alberto Echazú o Juan Carlos Montenegro, este úlitmo falleció por un ataque al corazón tras enterarse por los medios de comunicación que fue incluido en la investigación, según su abogada Audalia Zurita.

Al respecto, González afirmó que en el caso del litio, se tiene que detectar quiénes son los responsables de la actual situación del litio y para eso se tiene que buscar de principio a fin, es decir desde que inició el proyecto hasta la actual etapa, ya que si sólo están buscando a algunos para detectar responsabilidad de otros, “eso no sirve”.

Entretanto, la subjefa de Bancada de Comunidad Ciudadana (CC) y diputada por el departamento de Potosí, Lissa Claros, identificó a dos cargos altos que son ocupados por ingenieros electrónicos, es el caso de la presidenta de YLB, Karla Calderón y el director de Investigación y Desarrollo de YLB, Salvador Beltrán.

“Más del 50 % en YLB está por estar en la gerencia de YLB como en la gerencia de investigación, cuando deberían estar ingenieros metalúrgicos, químicos y con experiencia, pero lamentablemente los designados responden a intereses políticos”, afirmó la legisladora a este medio digital.

Recordó que el personal capacitado, en su momento para encaminar las piscinas, fue retirado, mismo que se ve como un grave error, porque los que ingresaron en tres años y medio recién se dieron cuenta de cómo funciona el proyecto como tal. ”El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, no tiene ni idea mínima de la rama de industrialización del litio. El fracaso de la industrialización en gran medida responde a esto”.