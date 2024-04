Hace dos semanas Odalys viajó a los Yungas y desapareció: La búsqueda ahora da un nuevo giro

El comandante de la Policía de La Paz, el coronel Edgar José Cortez, anunció que relevarán a los Bomberos y otros agentes que llevan varios días en el operativo para reemplazarlos por otros. Así, confirmó que la búsqueda de Odalys no ha concluido.

Llueve en los Yungas. El sábado 30 de marzo Odalyz Vaquiata y su pareja viajaron a Tocaña, una comunidad de afrobolivianos, para participar de una actividad turística. Desde ese día no se sabe nada de ella.

Tras dos semanas de su desaparición, la búsqueda ha dado un giro. Las brigadas de uniformados expertos en búsqueda de personas ahora concentran sus fuerzas en los barrancos de la zona de Unduavi.

Se presume que la mujer de 28 años de edad puede haber caído en uno de estos lugares. De hecho, se hallaron rastros de sangre en esa región que son sometidos a pericias forenses.

Sin embargo, aún no se ha disipado la pregunta clave: ¿Dónde está Odalys?

Para este sábado estaba previsto el sobrevuelo del helicóptero militar que llegó a la región para reforzar la búsqueda, pero no pudo alzar vuelo debido a las condiciones climáticas.

La neblina y la llovizna también impiden que los drones operen en el lugar.

Sin embargo, los rescatistas del SAR expertos en descenso vuelven a descolgarse desde las peñas y zonas de difícil acceso en el tramo Unduavi – Chuspipata con el objetivo de hallar algún rastro.

Aunque hasta el mediodía de este sábado no encontraron ninguna señal, siguen recorriendo esta zona boscosa.

Por su lado, otro frente conformado por Bomberos de cuatro regiones del país y agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), además de otras unidades recorren el “camino de la muerte”, antigua ruta de los Yungas, desde Chuspipata hasta Yolosita.

El comandante de la Policía de La Paz, el coronel Edgar José Cortez, anunció que relevarán a los Bomberos y otros agentes que llevan varios días en el operativo para reemplazarlos por otros. Así, confirmó que la búsqueda de Odalys no ha concluido.

Pesquisas

La defensa legal de la familia de Odalys espera los resultados de “luminol” practicadas a su vehículo, que fue hallado en posesión de su pareja, el hombre de 25 años que es el principal sospechoso y permanece en un centro de rehabilitación.

En su primera declaración, el sindicado dijo que discutió con Odalys y que tras ese incidente ella descendió del motorizado y desde ese entonces no hay rastros de su paradero.

Esa versión es la única que no ha variado. Por lo demás, el hombre no dice en qué lugar exactamente la mujer supuestamente abandonó el vehículo. Como descargo, insistió en que en el momento del supuesto incidente estaba ebrio y no recuerda varios episodios de ese día.

Esas circunstancias han complicado el trabajo de los investigadores.