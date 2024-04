Hannah Waddingham estalló contra fotógrafo por comentario sexista: «Eso nunca se lo dirías a un hombre»

La estrella de “Ted Lasso” respondió a un fotógrafo que le pidió enseñar “más pierna” durante la gala de los Olivier Awards 2024

Hannah Waddingham arremetió contra un fotógrafo que le exigió «enséñame la pierna». (Créditos: REUTERS/Isabel Infantes)





No calló ante una falta de respeto. Hannah Waddingham, la aclamada actriz y presentadora de los Olivier Awards de este año, recibió el apoyo y los aplausos del público tras enfrentarse a un fotógrafo que le hizo un comentario inapropiado sobre mostrar más pierna mientras posaba en la alfombra roja.

“Oh, Dios mío, eso nunca se lo dirías a un hombre, amigo. No seas un idiota, de lo contrario me iré. No digas ‘muéstrame pierna’. No”, fue la contundente respuesta de Waddingham captada en un video difundido por usuarios en redes sociales, seguida de un momento de ovación por parte de los presentes durante la gala celebrada el pasado domingo en el Royal Albert Hall. “Ten modales”, se le escuchó decir mientras se alejaba de la escena.

https://eju.tv/wp-content/uploads/2024/04/actriz.mp4 La actriz de «Ted Lasso» respondió a un fotógrafo que le pidió enseñar «más pierna».Crédito: (Twitter/@odeiotedlasso)

La estrella, que ha ganado un Emmy, un premio de la Crítica y un galardón del Sindicato de Actores por su papel como Rebecca Welton en la serie de Apple TV+ Ted Lasso, ha destacado tanto en el escenario como en la pantalla. Originaria del sur de Londres, demostró su talento en exitosas series como Game of Thrones y Sex Education, además de brillar en producciones de Broadway y del West End, con nominaciones a los Olivier por sus papeles en Spamalot y en A Little Night Music bajo la dirección de Trevor Nunn.

La noche del evento también celebró el talento teatral en el Reino Unido, con Sunset Boulevard llevándose siete estatuillas, incluidos los de mejor actor y actriz en un musical para Tom Francis y Nicole Scherzinger, respectivamente. Operation Mincemeat fue premiado como el mejor nuevo musical, mientras que Sarah Snook y Mark Gatiss se llevaron los reconocimientos a mejor actriz y actor en una obra.

Además de no tolerar faltas de respeto, Hannah Waddingham no tiene intenciones de seguir con papeles secundarios

No trabajará más en papeles secundarios

Hannah Waddingham ha sido muy clara sobre su decisión de no aceptar roles que considera menores. En el podcast “Rule Breakers” de Michelle Visage, compartió su postura firme respecto a la selección de roles: “Le dije a mis agentes en ese momento, ‘no lo haré más… Si es una escena, no lo haré más, y ustedes no deberían proponerme para eso porque es insultante’”.

Como reciente anfitriona de los Olivier Awards, la artista británica abrió el evento con una actuación de “Anything Goes”, demostrando su talento y su influencia en el mundo del teatro. Los Olivier Awards, establecidos en 1976, siguen siendo uno de los honores más prestigiosos en la escena teatral en el Reino Unido.

El trauma que le dejó “Juego de tronos”

Hace unos días, Waddingham compartió detalles sobre las dificultades físicas y emocionales que enfrentó durante el rodaje de una escena particularmente intensa en Juego de tronos. En entrevista para The Late Show With Stephen Colbert, describió una experiencia donde su personaje, Septa Unella, es sometido a un ahogamiento simulado con vino por Cersei Lannister, interpretada por Lena Headey.

La escena, que duró aproximadamente diez horas, le provocó “claustrofobia crónica”. En ese sentido, narró cómo estaba atada a una mesa con correas de cuero, sin movilidad y con jugo de uva cubriéndola completamente. “No podía hablar porque La Montaña me tapaba la boca con la mano mientras yo gritaba y tenía marcas de correas por todo el cuerpo como si me hubieran atacado”, recordó.

Anteriormente, ya había comparado la rigurosidad de esa jornada de filmación con el proceso de dar a luz, calificándola, aparte del parto, como el peor día de su vida. Además, reveló el desconcierto de Headey al tener que echar líquido en su cara una y otra vez: “Estaba incómoda vertiéndome líquido en la cara durante tanto tiempo, y yo estaba fuera de mí”, dijo a Collider.

Hannah Waddingham concluyó sus declaraciones con una reflexión sobre la naturaleza desafiante de trabajar en la serie de HBO: “No has estado en Juego de tronos a menos que te hayan maltratado mucho, mucho”.