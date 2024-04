Horóscopo de hoy, martes 30 de abril: número de la suerte, predicciones y más

Fuente: libero.pe

ARIES: 20 MAR – 19 ABR: Hoy tu vida sentimental dará un giro para mejorar, habrá más paciencia y comprensión, lo que les hará más fácil solucionar sus problemas y evitar las discusiones inútiles. No te descuides y actualízate profesionalmente, se avecinan cambios en tu trabajo y habrá grandes oportunidades de progresar.

TAURO: 20 ABR – 20 MAY: Conversa con tu pareja antes de tomar una decisión, el malentendido podría complicarse si sacas conclusiones apresuradas, y pasaría mucho tiempo para que la confianza vuelva a ser la de antes. Laboralmente, será un día muy positivo, te encontrarás con gente colaboradora que facilitará tu labor.

GÉMINIS: 21 MAY – 21 JUN: Hoy vas a conocer a alguien que te encantará, no andes con tantos rodeos, demuéstrale que te interesa, y lo tendrás pendiente de ti. Se aclarará el malentendido que te estaba perjudicando en tu trabajo, las personas que dudaron de ti te ofrecerán disculpas y olvidarán el mal momento.

CÁNCER: 22 JUN – 21 JUL: Puede ser un día de mucha unión y amor si controlas tu tendencia a discutir por cosas sin importancia, un poco de paciencia bastará para disfrutar de tu relación. No será necesario que reclames, el reconocimiento que mereces llegará, y sentirás que lo que ha sacrificado por tu trabajo ha valido la pena.

LEO: 22 JUL – 22 AGO: No te gusta aceptar que a veces te equivocas y estás convirtiendo tu relación en una constante discusión, hoy habrá una tregua y tu pareja será clara al pedirte más tolerancia, te darás cuenta de que tienes que cambiar para no perder el amor. Tu economía no te permite gastos excesivos, recuérdalo en la reunión de hoy y limítate a tu presupuesto.