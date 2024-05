Hospital de Clínicas ya aplica nuevo sistema de fichaje para consultas de especialidad,aunque hay desconocimiento

El Hospital de Clínicas se pone a la vanguardia, pues ya aplica un nuevo sistema de entrega de fichas para programar consultas de especialidad. Con esta modalidad pretende dejar las largas filas de pacientes que incluso se amanecían en la calle para conseguir una. Sin embargo, hasta el momento, pocos están enterados de su vigencia. Información a paciente en el Hospital de Clínicas de La Paz. Foto: Brújula Digital

Fuente: Brújula Digital

“La ficha ya nos darían como reconsulta, ya no hay que hacer otra vez fila, nos van a dar fecha y hora y ahí hay que venir”, afirmó Erika Choque quien había obtenido una ficha para otorrinolaringología.

Según información recogida por Brújula Digital del personal que trabaja en las cajas de atención y en el área de información, el Hospital de Clínicas implementa de manera gradual el nuevo procedimiento logístico para la entrega de fichas.

“A las ocho de la mañana más o menos (he llegado), pero no sé si es suerte o qué, pero logré sacar la ficha”, dijo una señora que prefirió mantener su identidad en reserva e indicó que consiguió un tiket para la especialidad de urología y que lo obtuvo para su papá.

El director del Hospital de Clínicas, Omar Rodas, informó a Brújula Digital que, en esta nueva modalidad, se prevé que los pacientes que hayan sido atendidos en consulta y tengan que volver a la especialidad sean programados sin que deban hacer filas largas.

“El paciente nuevo va a seguir siendo admitido en puertas del hospital, el paciente ya visto por las unidades (con anterioridad) va a ser programado a través de portar el carnet de paciente, que todos tienen y se acercará al área administrativa, en planta baja, donde dice ‘cajas’ para que pueda acceder a su ficha”, explicó Rodas.

Los pacientes nuevos que no obtengan ficha tendrán la posibilidad de ir al área donde se programan las consultas con el fin de conseguir una para otro día, según la disponibilidad.

Sin embargo, hay pacientes que desconocen aún de esta nueva modalidad. “En la especialidad de proctología se tienen que programar y le programan de aquí a un mes y en ese mes uno tiene que hacer fila en la calle”, afirmó Pedro Poma quien indicó que desconoce esta nueva modalidad explicando que igual se debe hacer fila.

La paciente Roxana, además de desconocer esta nueva modalidad, denunció que algunas personas venden puestos de fila para sacar fichas de atención: “por el momento no me han dado (información), pero en endocrinología igual tenemos que sacar ficha y lo malo es que me acabo de enterar que habían sabido vender los puestos adelante. A lo que algunos dijeron era 50 o 20 bolivianos, no sé”.

El director del Hospital de Clínicas estima que en un plazo de 21 días se comenzarán a observar los primeros resultados de esta nueva logística, lo que, a juicio de Rodas, permitirá analizar las demandas en distintas especialidades y tomar nuevas medidas pertinentes.

