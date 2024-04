Iglesia llama a la reconciliación, paz y diálogo antes que los enfrentamientos y la división

Arana pidió sentir la voz profética “en un mundo donde la violencia tiende a normalizarse, donde, a consecuencia de feminicidios e infanticidios, las mujeres y niños comienzas a ser simplemente cifras, olvidando muchas veces que son personas”.

Fuente: ANF

Durante la homilía dominical, el monseñor Giovani Arana convocó a vivir en paz, reconciliación y diálogo antes de seguir con los enfrentamientos y la división. También exhortó a levantar la voz por los derechos de los débiles.

“Nunca, como ahora, el anuncio de la Buena Nueva se hace tan necesario, especialmente en un mundo como el nuestro, donde las guerras y discordias están presentes. Es ahora cuando debemos hacer resonar nuestra voz profética de cristianos, llamando a vivir la paz, la reconciliación y el diálogo antes que al enfrentamiento y a la división; en un mundo donde se continúa atentando contra los derechos fundamentales de las personas, debe estar la voz del cristiano que reconozca la dignidad humana de cada persona”, exhortó.

Arana pidió sentir la voz profética “en un mundo donde la violencia tiende a normalizarse, donde, a consecuencia de feminicidios e infanticidios, las mujeres y niños comienzas a ser simplemente cifras, olvidando muchas veces que son personas”.

“Cierto que denunciar proféticamente estas realidades intranquiliza a aquellos que están detrás de esto, a aquellos a quienes solo les interesa el dinero y el poder y manipulando la justicia comienzan a amenazar, amedrentar y perseguir, a aquellos que, por el contrario, trabajan por el bienestar de las personas, especialmente los más necesitados”, reflexionó.

Convocó a no tener miedo Pero no tengamos miedo, que el ejemplo de las primeras comunidades que sufrían calumnia, persecución, que incluso recibían amenazas de muerte, nos anime y no nos dejemos intimidar; por el contrario, todo esto que nos fortalezca, porque, queridos hermanos, hay una certeza, lo dice al final el texto de la primera lectura de hoy: “La Iglesia era asistida por el Espíritu Santo”, pues al fin y al cabo, es el Espíritu Santo quien nos anima, nos protege, y nos hace valientes “porque esta es obra de Dios”.

