Iglesia presenta Código de Comportamiento Ético para prevenir e investigar denuncias de abuso sexual de menores y adultos vulnerables

El Código de Comportamiento Ético “Este Código de Comportamiento Ético tiene como objetivo establecer y mantener una comunidad eclesial respetuosa y consciente de los derechos y necesidades de los menores de edad y adultos vulnerables, atenta a los riesgos de maltrato, explotación y abuso sexual en el ámbito de las actividades, servicios religiosos y sociales en todas las entidades, organismos y dependencias que conforman la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra”, describe el documento. ¿Quiénes deben cumplir el Código de Comportamiento Ético? Personas que, dentro de la Iglesia Católica y sus obras, tienen contacto con menores de 18 años y adultos mayores vulnerables, sean religiosos o no , e incluso si son voluntarios o trabajadores.

Además, en su numeral 7 determina: “En cuanto a denuncias contra religiosos, ordenados o no, la autoridad eclesiástica competente es el Superior Mayor, tanto para los Institutos Religiosos Clericales de derecho pontificio, como para las Sociedades de Vida Apostólica de derecho pontificio. En cuanto a diocesanos y laicos, con la reforma del Libro VI del Código de Derecho Canónico no solo se juzga a los presbíteros, sino también a los religiosos no clérigos y laicos con alguna función en la Iglesia”.

Compromiso de la Arquidiócesis para evitar el abuso sexual