Israel señaló que contrarrestó el ataque del régimen de Irán gracias a la ayuda de sus aliados

El portavoz militar israelí, Daniel Hagari, resaltó el papel de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y otros socios en la eficaz defensa que truncó las intenciones persas

Fuente: infobae.com

El ejército de Israel dijo que su país junto con Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y otros aliados se habían unido como una “coalición” por primera vez para contrarrestar el ataque sin precedentes del régimen de Irán.

Irán lanzó una ola de misiles y drones de ataque contra Israel durante la noche del sábado al domingo en el primer ataque directo contra su archienemigo.

“Juntos frustramos el ataque de Irán… Esta fue la primera vez que una coalición de este tipo trabajó junta contra la amenaza de Irán y sus representantes en Medio Oriente”, dijo el portavoz militar, el contraalmirante Daniel Hagari, en una declaración televisada.

“Irán lanzó más de 350 amenazas, misiles balísticos, misiles de crucero, cohetes y drones suicidas hacia Israel y también otros países de la región podrían haber recibido esa amenaza en camino”, agregó.

El ataque de Teherán se produjo en represalia por un ataque aéreo mortal atribuido ampliamente a Israel y que destruyó su edificio consular en la capital de Siria a principios de este mes.

En una declaración separada, el Ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Israel Katz, dijo que había dicho a sus homólogos británico y francés que “Irán debe pagar un precio”.

“Les dije: es hora de debilitar al régimen iraní, proscribir al CGRI (Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán) como organización terrorista e imponer sanciones devastadoras al proyecto de misiles iraní”, dijo Katz.

Además, Hagari anunció que aprobó planes de defensa y ataque tras el lanzamiento masivo de proyectiles por parte de Irán.

“Seguimos en alerta máxima y evaluando la situación. En las últimas horas, hemos aprobado planes operativos de acciones tanto ofensivas como defensivas”, señaló, si bien no ha precisado más detalles al respecto, según el diario The Times of Israel.

Hagari indicó que “el ataque sin precedentes de Irán” ha sido respondido “con una defensa sin precedentes” por parte de Israel. Asimismo, afirmó que tanto el grupo terrorista Hamas como Teherán quieren “incendiar” Oriente Próximo y una “escalada en la región”.

Esto se produce después de que el gabinete de guerra liderado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se haya reunido en las últimas horas en medio de las especulaciones sobre una posible respuesta al ataque de Irán por parte de Israel.

Por su parte, el presidente Isaac Herzog dice en una entrevista a Sky News que Israel está “considerando todas las opciones”.

“Esto es una declaración de guerra”, dijo sobre el ataque. “Ahora, porque somos comedidos y porque conocemos las repercusiones, y porque tenemos deliberaciones con nuestros socios, estamos considerando todas las opciones y estoy bastante seguro de que tomaremos las medidas necesarias para proteger y defender a nuestro pueblo. No somo buscadores de guerras”.

Herzog que el atentado de anoche es “sólo otro ejemplo” de cómo opera Irán, “sembrando el caos, el terror y la inestabilidad en todo el mundo”.

“Ya es hora de que el mundo se enfrente a este imperio del mal en Teherán y deje claro al régimen iraní que esto no puede pasar de largo, que es inaceptable”, añade Herzog.

(Con información de AFP)