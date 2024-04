Jaime Aparicio: «La OEA sugiere que México usó de mala fe el asilo diplomático»

El expresidente del Comité Jurídico Interamericano, aseguró que Bolivia no debería continuar inmiscuyéndose en los asuntos entre Ecuador y México, porque solo se perjudicaría como país.

Redacción: Naira Menacho

Jaime Aparicio, afirma que Bolivia debe permanecer en silencio en tema de Ecuador.

Fuente: Red UNO

Jaime Aparicio, ex presidente del Comité Jurídico Interamericano, quien rechazó la violencia con la que Ecuador ingresó a la embajada de México, aseguró que desde la resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA), no solo se da cuenta que se violó un artículo de la Convención de Viena, por parte del Ecuador, sino que también México, usó de mala fe el Asilo Diplomático, al albergar a ‘delincuentes’ y no perseguidos políticos.

En este sentido aseguró, en el programa Que No Me Pierda, que México, con su presidente, López Obrador, se inmiscuyó en los asuntos internos de Ecuador. “La OEA, sugiere que López Obrador, ha violado el asilo diplomático, que es el brindar el asilo a perseguidos políticos y Jorge Glass, no es un perseguido político, sino un delincuente”, manifestó Aparicio que explica que existen pruebas que estuvo involucrado en el caso de sobornos.

El ex presidente del Comité Jurídico Interamericano, aseguró que el gobierno boliviano está actuando como si solo hubiera una solo visión y que después de convocar a la embajadora para pedir información lo que debería hacer es ‘dejar ahí el tema’ y optar con el silencio, de otra forma, solo se estaría actuando en contra de los intereses del país y de su población.

aseguró que en Bolivia se maneja la política exterior con un enfoque ideológico y no basados en los intereses como país.

Fuente: Red UNO