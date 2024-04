El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, confirmó este martes que el proceso de evaluación de exámenes orales para los altos cargos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y demás instancias del Órgano Judicial fue suspendido mientras se resuelvan los amparos constitucionales presentados por postulantes inhabilitados.

“Nosotros pasamos una notificación a los postulantes, pero también a través de nuestras redes y páginas de las cámaras de Senadores y Diputados, de que hasta que podamos subsanar el tema de los amparos, queda paralizado o queda en cuarto intermedio (la fase de los exámenes orales), por lo menos hasta el viernes”, dijo el legislador.

El proceso de preselección fue paralizado desde el martes 16, tras el conocimiento de dos amparos constitucionales presentados por dos personas inhabilitadas que consideraron que se vulneraron sus derechos constitucionales.

El primer amparo fue presentado por la inhabilitada Margarita Medrano en la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Supremo de Justicia de Santa Cruz. El segundo fue presentado por Hercuiliano Capusiri, en la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

La Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz ordenó paralizar el proceso de preselección hasta que se realice la audiencia y se resuelva la misma. La audiencia estaba programada para lunes 22, pero esta fue diferida para el viernes 26, toda vez que se debía notificar a los terceros interesados, es decir, los postulantes habilitados en esta fase de la preselección.

El secretario técnico de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Richard Fuertes, informó en sesión de esa comisión que lo que llama la atención “poderosamente” es el caso de la postulante inhabilitada Medrando, ya que es la única acción constitucional que dispuso como medida cautelar la paralización o suspensión del proceso de preselección en su totalidad.

“En las demás acciones tutelares que se han planteado en diferentes partes del país, las salas constitucionales solo han dispuesto como medida cautelar solo con relación a suspender o paralizar los efectos de las resoluciones que afectarían a los derechos o garantías del postulante que ha formulado su amparo constitucional”.

El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, senador Roberto Padilla, también informó que a las comisiones mixtas les llegó siete procesos, de los cuales seis son amparos constitucionales y una acción popular.

“De los seis amparos, hemos estado presentes en tres amparos, pero estos han sido suspendidos para este viernes. Nos faltaría una acción popular que (todavía) no estamos notificados. (Además) nos faltaría dos amparos constitucionales que están para el viernes, espero que no suspendan, porque la mayoría de los otros no se han desarrollado”.

También señaló que se reunirán con la directiva de la Comisión Mixta de Constitución para asumir acciones legales contra los jueves y vocales que se atribuyeron en sacar resoluciones contrarias a la Constitución y por la usurpación de funciones.