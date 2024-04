Judiciales: Postulante que frenó el proceso denuncia amenazas

La abogada Margarita Medrano Mayta, que presentó un Amparo Constitucional tras la inhabilitación de su postulación al Consejo de la Magistratura, indicó que durante las últimas horas recibió amenazas telefónicas e insultos por presentar el recurso que frenó el proceso de evaluación de candidatos a las elecciones judiciales.

La culminación del desarrollo de las evaluaciones estaba prevista para este 21 de abril; sin embargo, se extenderá hasta la resolución de este y otros amparos que fueron presentados. La situación generó susceptibilidad respecto a la transparencia del proceso y la intención real de llevar a cabo la elección de autoridades judiciales.

“Me han dicho de todo, inclusive he recibido llamadas amenazadoras (…) Recibí una llamada bastante abrumadora de un varón que me dijo que era una loca, cómo podía suspender el proceso y me dijo que era una vendida”, indicó Medrano, en una entrevista con radio Fides.

“SILENCIO ADMINISTRATIVO”

Además, la candidata señaló que cumplió todos los requisitos para el Consejo de la Magistratura y que fue inhabilitada por la falta de certificación del segundo idioma originario que habría presentado durante el periodo de impugnaciones. El recurso fue admitido, mas no la habilitaron indicando que no cumplía con otros requisitos.

“Me he presentado a una convocatoria que creía que se iba a realizar con transparencia, pero no ha sido así, sino que se hizo de una manera totalmente atropelladora contra mis derechos y con discriminación se ha tratado diferente conmigo, hasta ahora (por ayer) no han resuelto mi recurso de revisión siendo víctima de un silencio administrativo”, apuntó Medrano.

La senadora Silvia Salame manifestó este jueves que el proceso de elecciones judiciales debe continuar su curso porque la ley incluso fue sometida a un control de constitucionalidad y en su criterio los actuales magistrados del TCP no están habilitados para hacer un nuevo control constitucional.

“El proceso (de elecciones) está en marcha y no hay quién lo pueda parar y si alguien se atreve habrá que hacerle un juicio de prevaricato”, manifestó.

POLITIZANDO

“Se está politizando a conveniencia del poder. Todo se está resolviendo a base de recursos y amparos. Estamos en la última fase (de la selección de candidatos), y resulta que ahora presentan un amparo, por vulnerar los derechos de un postulante”, dijo Andrónico Rodríguez presidente del Senado.