La Dirección Nacional del MAS solicita una audiencia pública al TSE

El delegado político presentó la nueva convocatoria a su congreso y dijo que el ente electoral no puede emitir criterio, porque no se le pidió aún la supervisión.

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho

El equipo jurídico del Movimiento al Socialismo (MAS) anunció este martes que la pasada jornada, la Dirección Nacional de ese partido emitió una nueva convocatoria al X Congreso Nacional de ese partido a realizarse el próximo 10 de julio en la localidad de Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba, pero también solicito una audiencia pública al Tribunal Supremo Electoral (TSE), para que los miembros de la Sala Plena expliquen la razón de los argumentos para rechazar las solicitudes de verificación de ese evento.

“El Tribunal Supremo Electoral al amparo del artículo 24 de la Constitución Política del Estado no puede negarnos, más aún que es el órgano que debe supervisar, el que regula, el que acompaña la vida democrática de las organizaciones políticas, negarse a recibirnos en audiencia, salvo que oculten algo, salvo que existan intenciones oscuras, (…) estamos pidiendo que se agende a la brevedad esta audiencia que debe ser acompañada por los medios de comunicación ”, afirmó Diego Jiménez, delegado político del MAS.

Jiménez anunció que el objetivo de dicha reunión es solicitar a los vocales del TSE que aclaren su insistencia en exigir requisitos que están fuera de la ley y del estatuto del MAS; estos argumentos -dijo- deben ser refrendados con documentos y no con el informe del secretario de Cámara que carece ‘de cualquier racionalidad jurídica’; además, informó que también se pedirá que las sesiones de Sala Plena sean transmitidas en línea para el conocimiento de la población en general.

“Asimismo, le hemos pedido al Tribunal Electoral que todas sus resoluciones de Sala Plena sean bajo el principio de transparencia y publicidad, los dos principios que están en la constitución, pero también en la Ley de Régimen Electora y por el cual las salas plenas no son un secreto, ellos no deciden cuestiones personales, deciden cuestiones importantísimas de la vida democrática del Estado boliviano, del pueblo boliviano y, por lo tanto, sus decisiones deben ser transmitidas, no tienen por qué esconderlas”, enfatizó.

El delegado político y el equipo jurídico del MAS. Foto: captura pantalla

Jiménez advirtió a los vocales que, si persisten en tomar determinaciones políticas, el MAS acudirá a instancias internacionales para proteger sus derechos políticos que considera son vulnerados por las determinaciones del ente electoral. “El equipo jurídico ya está identificando las diversas relatorías, las diferentes instancias a las cuales podemos acudir”, confirmó.

Asimismo, el delegado político del MAS dejó en claro que, en esta oportunidad, solo se respondió a las observaciones hechas por el TSE y que se pedirá la supervisión del Congreso tan solo quince días antes del 10 de julio, fecha señalada en la nueva convocatoria de esa tienda política y que, hasta esa ocasión, el ente electoral no puede pronunciarse al respecto.

“Debo resaltar que al tribunal electoral no le hemos pedido supervisión, hemos emitido la convocatoria como nos señala en su conminatoria y faltando quince días para el evento político, como dice el artículo 8 de su reglamento de supervisión, le vamos a solicitar supervisión, hasta eso el Tribunal Supremo no puede pronunciarse, porque solo cuando le solicitemos supervisión podrá definir si da curso, u observa nuevamente nuestra convocatoria”, aseguró.