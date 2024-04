“La maleta llegó reventada y destrozada a Madrid”: boliviano que viajó a España denuncia a la aerolínea estatal

El hombre explicó que en su maleta llevaba recuerdos de Bolivia para familiares o amigos que tenía en España e indicó que nada de lo que tenía estaba fuera de lo normal y calificó el hecho como un robo.

“En realidad, el hecho no es lo que me hayan sacado, la hayan hurgado la maleta, la hayan revisado, me hayan robado. Esa es la palabra, me han robado”, manifestó Buitrago.

El hombre explicó que cuando en Europa encuentran algo sospechoso en una maleta la marcan o llaman al dueño del equipaje para que habrá sus maletas delante de las autoridades.

En la parte final agregó perdió la confianza en la línea aérea e incluso expresó temor de que en algún momento quienes manejan su equipaje le “coloquen algo” ilegal.

“Queda la susceptibilidad de que te puedan meter algo”, señaló Buitrago.

El hombre agregó que realizó una denuncia por este hecho, aparentemente en la aerolínea estatal. Hasta el mediodía de este jueves la empresa no se pronunció sobre esta denuncia.