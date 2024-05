La Paz: Comerciantes de la Sagárnaga denuncian que carpas instaladas por hijos de beneméritos son usadas por delincuentes

Carpas instaladas frente a la sede de la Federación Departamental de Beneméritos de la Guerra del Chaco, en la Sagárnaga. Foto: Brújula Digital «Esto se ha convertido, en otras palabras, en un burdel de locos y borrachitos, porque los borrachitos y los loquitos entran a tomar, a dormir y hacer sus barbaridades ahí adentro», dice Mercedes, una artesana que tiene una tienda en la calle Sagárnaga, al referirse a las carpas que fueron instaladas en esta vía por hijos de beneméritos de la Guerra del Chaco.Carpas instaladas frente a la sede de la Federación Departamental de Beneméritos de la Guerra del Chaco, en la Sagárnaga. Foto: Brújula Digital

Desde hace más de dos años, los familiares de los excombatientes instalaron carpas al costado de la basílica de San Francisco en la calle Sagárnaga, frente a la sede de la Federación Departamental de Beneméritos de la Guerra del Chaco, para montar vigilias y exigir que se les cedan las instalaciones que, según ellos, les corresponden.

La sede es un edificio de dos pisos con tiendas en el exterior, mientras que en el interior hay departamentos que se encuentran habitados.

Comerciantes de la zona denunciaron a Brújula Digital que los hijos de los beneméritos estuvieron permanentemente durante unos seis meses en vigilia, pero después abandonaron las carpas, lo que genera un riesgo para las personas que transitan por el lugar, ya que los sitios son usados por ladrones y malvivientes, entre otras personas, para esconderse o pasar la noche.

“Han ocupado la carpa como seis meses los supuestos hijos de los beneméritos, ahora las han abandonado, está completamente abandonado eso. Y lo que nos preocupa es que los indigentes, los extranjeros, colombianos, venezolanos, peruanos, están entrando a dormir ahí. Y los supuestos hijos vienen cada dos meses a ver si sigue su carpa activa. Quieren que la gente crea que ellos están ahí”, afirmó Cecibel Martínez, una de las comerciantes.

Agregaron que solo una de las familiares va cada noche en el lugar.

“Hay una sola señora que duerme ahí, que solamente viene en las noches, parece que ella les pone al tanto de lo que hacemos. Ni los de la Alcaldía de La Paz han podido colocar sus escaleras para poder decorar, porque eso es que lo hemos dejado así la calle, porque el proyecto era decorar toda la Linares y la Sagárnaga, pero ya no hemos podido”, informó Martínez.

Vendedores informaron que mandaron una carta a la Alcaldía paceña para pedir que retire las carpas, que además de generar inseguridad dan un mal aspecto a la zona turística.

“Hemos mandado cartas a la Alcaldía paceña, pero no hicieron nada hasta el momento. Y ha habido personas que han entrado a robar. Ahí adentro creo que han violado a una persona, pero no se ha dado a conocer eso a las autoridades”, afirmó Albertina Reyes, otra de las vendedoras.

De forma coincidente, Mercedes también mencionó que en el sitio habría ocurrido otra violación. “A partir de las 10, 11 de la noche es totalmente inseguro. Hasta incluso ha habido una violación dentro de esta carpa también”.

Hijos de beneméritos

El problema con la sede es que tres grupos de hijos de beneméritos reclaman el inmueble.

“Ya vendrían a ser tres grupos, entre ellos son dos grupos uno del (presidente Luis) Arce otro del grupo de Evo (Morales) y el otro sería el nuestro”, afirma Maritza Silva, una hija de benemérito.

Aclaró que los otros dos grupos carecen de documentos para demostrar su condición como hijos de beneméritos y, por ende, reclamar la propiedad de la sede.

Silva indica que ella suele ir al lugar y que los otros grupos contrataron a un cuidador para resguardar las carpas.

“Yo no siempre estoy aquí, y las personas de aquí (las vendedoras) son nuestras enemigas. En una oportunidad vino la Alcaldía y de pronto levantaron esta carpa, por eso la pusimos así (pitas que mantienen cerrado el lugar) porque tratan de levantar y una señora me dijo que había una denuncia de que aquí ustedes no están nunca y hay pura basura y les expliqué que estos señores se han dividido”, indicó.

Agregó que ha sufrido agresiones por parte de comerciantes que tienen la intención de apropiarse del inmueble, ya que instalaron sus comercios en el sitio y algunos viven ahí sin pagar alquiler porque, dice Silva, no hay un propietario legal que les cobre.

“Cada vez nos atacan con el afán de quedarse con la casa. En esta casa están pasando cosas muy extrañas ahí adentro, para empezar, venden drogas y ellos mismos (los comerciantes) me avisaron porque algunas noches nos quedamos y escuchamos gritos de personas que piden auxilio y socorro. Después nos hemos enterado que ahí hay asaltantes, hay vendedores de drogas y hay gente mala”, informó.

Silva adelantó que, sin embargo, en un tiempo más retirarán sus carpas, ya que la Justicia estaría dando resultados favorables para su grupo.

“Un poco tiempo más y vamos a dejar esto porque ya ha salido algunos resultados del tribunal y como ya tenemos y estos señores no se mueven, ellos que se queden, sin motivo que estén sus carpas. Nosotros vamos a recoger en poco tiempo más, estamos en eso”.

