De acuerdo con la comuna, los movilizados exigen la destitución de 30 funcionarios ediles, lo cual sería la causa de que aún no exista un acuerdo.

El diálogo que parecía en buen rumbo, finalmente quedó trabado. La Alcaldía de La Paz no logró un acuerdo con los trabajadores municipales movilizados y se mantiene en incertidumbre el futuro de las medidas de presión.

“Estábamos a punto de firmar, es más yo ya lo firme, pensé que iban a aceptar, pero se han puesto intransigentes sobre un tema. Quieren que bote cerca de 30 funcionarios sin derecho a evaluación, sin derecho a réplica, sin derecho a una investigación”, aseveró el alcalde de La Paz, Iván Arias.

Durante esta semana, trabajadores municipales se movilizaron por el centro de La Paz, incluso con bloqueos. El sector exige estabilidad laboral, entre otros puntos que han sido tratados en encuentros con representantes de la comuna.

DIÁLOGO

Hasta el miércoles se hablaba de un buen avance. El diálogo quedó en cuarto intermedio hasta este jueves, cuando se retomaron los encuentros para tratar el único punto del pliego petitorio pendiente, pero, de acuerdo con Arias, no hubo acuerdo.

“Hemos cumplido el 99,9% de sus demandas, he cedido en todo. Lo que no podemos ceder es en los factores constitucionales, quieren que destituya a casi 30 personas a simple denuncia, no estoy diciendo que sea verdadera o falsa (la denuncia), pero necesito escuchar a las partes, hacer un proceso de investigación”, señaló Arias.

¿Qué pasará en La Paz? Las movilizaciones de trabajadores significaron un colapso del centro paceño. Arias advirtió con aplicar más descuentos a quienes no se presenten a sus funciones en los siguientes días. El diálogo quedó en un nuevo cuarto intermedio.

“Vuelvo a reiterar, se rompe el acuerdo, día no trabajado es día no pagado, la ciudad de La Paz está sufriendo, estamos paralizando las ‘superobras’, deberíamos ya empezar todo el asfaltado en Calacoto”, expresó el alcalde.