Un video desnudó la división de la dirigencia cruceña. El presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, no se guardó nada contra el gobernador encarcelado Luis Fernando Camacho y su entorno, y recibió una descarga de dardos desde la alianza Creemos.

Ni bien la arena política cruceña se recupera del divorcio entre Camacho —con detención preventiva en el penal de Chonchocoro en La Paz, por el caso Golpe de Estado I— y su vicegobernador, Mario Aguilera, quien desde fines de enero es el gobernador suplente ante la imposibilidad del exlíder cívico de hacer gestión presencial, ahora se evidencia el quiebre con Larach.

El ingeniero remarcó que se animó a romper el silencio a un año de su mandato, que asumió el 25 de febrero de 2023. Denunció que es blanco de ataques y que las “divisiones” reinan en las instituciones cruceñas. Su discurso grabado se centró en Camacho y su círculo cercano. “Los títeres tienen un problema: angurria de poder”, señaló, sin brindar más nombres.

“Que si no estás conmigo, sos traidor; que si no estás conmigo, sos masista”, criticó sobre las acusaciones a quienes “piensan diferente”. Más aún, objetó a quienes creen que si la “unidad no es en torno a ellos, no sirve”. “Me disculparán todos, pero yo no juego así. La unidad se debe cumplir en torno a los mejores elementos, hombres y mujeres que logren consensos en la población y que tengan propuesta y capacidad para lograr mejores días para Santa Cruz”.

“¿Desde cuándo los cruceños tenemos un patrón que juzga y ejecuta a vista y paciencia de muchos, a quienes piensan diferente?”, cuestionó, en clara alusión a Camacho (más datos sobre el discurso de Larach en la siguiente página). Y sus palabras provocaron una polvareda de críticas desde la alianza del gobernador encerrado en Chonchocoro: Creemos, que incluso sugirieron su cercanía con el Movimiento Al Socialismo (MAS) y pusieron en duda su capacidad para estar al frente del Comité pro Santa Cruz.

Los más duros cuestionamientos fueron lanzados por el diputado Erwin Bazán. “Qué pena que el señor Fernando Larach haya reducido una investidura tan grande como la de ser presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz a una gestión tan pobre, tan deficiente, que languidece, una gestión tan tibia. Y encima ahora una gestión de lloriqueos por un lado y de bravuconadas por otro lado”.

“No es leyendo guiones que le escribieron otros que se hace gestión”, añadió. “Fernando Larach no es capaz de hilvanar dos o tres ideas juntas. El video de ayer lo ha leído en teleprónter, una puesta en escena. Por eso digo, ¿quién le estará escribiendo los guiones a Fernando Larach? ¿No serán asesores afines al gobierno del MAS? ¿No será que Fernando Larach es un caballo de Troya en Santa Cruz?»

E insistió en la posible relación entre el presidente cívico y el Gobierno. “Si Fernando Larach cree que el MAS es amigo de Santa Cruz de una vez que se saque la capucha y que lo invite al presidente Luis Alberto Arce Catacora a una reunión con el directorio del Comité pro Santa Cruz… No todos son tan amigos del MAS como Fernando Larach”, complementó.

El quiebre de Larach con Camacho y su entorno se notó más con su respaldo a su amigo Mario Aguilera, quien fue acusado de traición por Creemos al asumir el cargo de gobernador suplente. Incluso el presidente cívico intentó mediar en el conflicto, sin embargo, fue plantado por el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic.

El viernes, la asambleísta Paola Aguirre, de Creemos, dijo que el discurso de unidad de Larach no coincide con sus acciones y le pidió que no deshonre a la institucionalidad cruceña y la trayectoria del comité cívico. Lo llamó “cobarde”, al no dar nombres en sus acusaciones.

Foto: Archivo

Larach, el ingeniero que reemplazó a Calvo

Fernando Larach asumió como presidente del Comité pro Santa Cruz el 25 de febrero de 2023. Pocos se imaginarían entonces que tendría un quiebre con el gobernador encarcelado Luis Fernando Camacho, su entorno y su alianza política, Creemos. Pero a más de un año de su posesión y tras el video difundido el jueves, toda esa imagen ha cambiado.

Muchos pensaban que Larach continuaría con el modo confrontacional de su antecesor, Rómulo Calvo, fiel seguidor de Camacho. El ingeniero en marketing y publicidad fue una de las piezas clave en el paro de los 36 días de fines de 2022 para exigir el Censo, cuando como vicepresidente del comité cívico tomó las riendas de la protesta ante la detención domiciliaria de Calvo; lo hizo junto a Stello Cochamanidis, el segundo vicepresidente.

Fue elegido máximo líder del Comité pro Santa Cruz sin rivales de por medio. Y en su discurso de nombramiento indicó que asumiría el desafío de “enamorar a toda Bolivia” y remarcó que su gestión se basaría en cuatro pilares: liderar la unidad y mantener la cohesión, defender la democracia, abogar por la justicia imparcial y provocar la seguridad jurídica y el Estado de derecho.

«Una epidemia de cruceñidad que invada cada rincón del país podrá contribuir a un saludable entendimiento que permita que todos crezcan, para que el esfuerzo sea equitativo, para que el rendimiento sea ecuánime, para incentivar que surjan polos de desarrollo en otros pueblos y departamentos y (…) para que el centralismo deje de ver a Santa Cruz como su enemigo eterno», afirmó hace más de un año.