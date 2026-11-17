La empresa informó que su colaborador recibió atención médica oportuna y aseguró que está colaborando con las autoridades para esclarecer lo sucedido. La investigación busca establecer si hubo una falla mecánica o falta de coordinación durante la maniobra.

eju.tv

Video: Red Uno

La Policía investiga las causas del accidente ocurrido durante el ingreso de un vehículo al campo ferial Chuquiago Marka, en la ciudad de La Paz, mientras que la empresa propietaria del motorizado informó que su trabajador afectado se encuentra estable y que no se registraron pérdidas humanas.

A través de un comunicado, la empresa señaló que el conductor recibió asistencia médica oportuna luego de que el vehículo en el que se encontraba cayera desde una altura aproximada de 15 a 20 metros. Asimismo, remarcó que la seguridad y el bienestar de sus colaboradores son una prioridad.

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En su pronunciamiento, la firma atribuyó el accidente a una presunta mala maniobra de la empresa externa encargada del servicio de grúas, contratada por la organización de la feria. También aseguró que está colaborando con los organizadores y las autoridades para contribuir al esclarecimiento de lo sucedido.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:30, cuando una grúa realizaba una maniobra para ingresar uno de los vehículos que serían exhibidos en el evento 5 Días Sobre Ruedas. El conductor, de 31 años, permanecía en el interior del motorizado cuando este cayó.

Tras el hecho, personal de Bomberos Antofagasta auxilió al trabajador y lo trasladó de emergencia al Hospital Metodista. El reporte médico inicial señaló que presentaba múltiples contusiones y un traumatismo craneoencefálico moderado, por lo que quedó internado bajo valoración de especialistas en neurocirugía.

Por su parte, la Policía continúa investigando las circunstancias en las que se produjo la caída del vehículo, con el objetivo de establecer si el accidente fue consecuencia de una falla mecánica o de una falta de coordinación durante la maniobra.

El comandante regional de la Policía de la zona Sur, Hugo Barrios, informó que el caso fue conocido a través del reporte de un testigo que presenció el accidente.

“Parece que ha sido una falta de coordinación o una falla mecánica. Eso está en investigación todavía por la Dirección de Tránsito”, explicó.

Hasta el momento del reporte, no se habían registrado personas detenidas ni arrestadas por este caso